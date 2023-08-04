Міністр внутрішніх справ анонсував зміни в ДСНС [ Редагувати ]
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував наближення змін у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Про це він повідомив у своєму Telegram.
Щодо ДСНС. Найближчим часом оприлюднимо результати внутрішніх перевірок. Будуть зміни, - написав міністр.
Нагадаємо, у пʼятницю, 4 серпня, в Києві в деяких районах зникло світло. Енергетики попереджають про аварійні відключення у Святошинському районі та на Борщагівці.
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