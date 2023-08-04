"Азовці" провели тактичні навчання та готуються до бою: "Редис" взяв участь [ Редагувати ]
Військові "Азова" провели тактичні навчання, під час яких вони відпрацювали практичні аспекти планування, організації бою та управління підрозділами. Про це повідомили у бригаді НГУ "Азов".
Особлива увага приділялася швидкому аналізу обстановки і прийняттю рішень на полі бою при взаємодії різних родів військ. За результатами тактико-стройових занять командуванням та інструкторами було проведено аналіз помилок, після чого приступили до здійснення маневрів з бойовими стрільбами, - йдеться у повідомленні.
Також прес-служба бригади оприлюднила фотографії з навчань, на яких можна побачити одного з командирів "Азова", Дениса Прокопенка, відомого під псевдонімом "Редис". Він нещодавно повернувся з Туреччини в Україну після перебування в російському полоні.
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