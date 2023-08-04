російські загарбники можуть атакувати Україну восени частіше дронами, ніж ракетами. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Ігнат повідомив, що країна-агресор використала свій стратегічний запас далекобійних і високоточних ракет під час масованих атак на українську енергосистему минулої осені та зими. З цього можна зробити висновок, що в даний час варто очікувати частіше атаку дронів, ніж ракет.

За словами речника, окупанти вже не мають такого запасу ракет, як минулого року.

Нагадаємо, президент росії володимир путін підписав закон, який з 1 січня 2024 року встановлює вік призову росіян на військову службу з 18 до 30 років. Раніше призову підлягали чоловіки з 18 до 27 років.