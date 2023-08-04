Злата Огнєвіч, українська співачка, оприлюднила фотографію своєї зустрічі з батьком Леонідом Григоровичем після тривалої розлуки. Відповідною світлиною зірка поділилася у своєму Instagram.

Її батько є полковником медичної служби та військовим хірургом, і з самого початку повномасштабної війни він вирушив на передову, щоб рятувати життя нашим захисникам.

У своєму Instagram артистка оприлюднила світлину свого тата, який приїхав до Києва. Вона повідомила, що це перший раз за півроку, коли її батько отримав відпустку і зможе провести час з рідними.

Співачка висловила гордість батькові, оскільки він є активним учасником бойових дій на фронті, і разом із своїми колегами допомагає пораненим як вдень, так і вночі.