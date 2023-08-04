Злата Огнєвіч показала світлину батька, який повернувся із фронту [ Редагувати ]
Злата Огнєвіч, українська співачка, оприлюднила фотографію своєї зустрічі з батьком Леонідом Григоровичем після тривалої розлуки. Відповідною світлиною зірка поділилася у своєму Instagram.
Її батько є полковником медичної служби та військовим хірургом, і з самого початку повномасштабної війни він вирушив на передову, щоб рятувати життя нашим захисникам.
У своєму Instagram артистка оприлюднила світлину свого тата, який приїхав до Києва. Вона повідомила, що це перший раз за півроку, коли її батько отримав відпустку і зможе провести час з рідними.
Співачка висловила гордість батькові, оскільки він є активним учасником бойових дій на фронті, і разом із своїми колегами допомагає пораненим як вдень, так і вночі.
Тато приїхав. Пів року без вихідних... Поранені... Ночі без сну... Дуже ним пишаюся, - поділилася Огнєвіч.
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