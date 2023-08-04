Секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку, що в майбутньому Україна, ймовірно, не буде самостійно виробляти ядерну зброю. Однак, він вказав на можливість для Києва отримати ядерну зброю за допомогою інших методів.

Під час ефіру телемарафону "Єдині новини" Данілов прокоментував можливість внесення пункту про "ядерну зброю у будь-якому вигляді" в документ про майбутні гарантії безпеки для України.

Що стосується арсеналу, який був у нас вилучений, давайте будемо реалістами - навряд чи це взагалі можливо. І не тільки з якихось політичних питань, а й із технологічних, - наголосив він.

За його словами, міжконтинентальні ракети, які раніше були на території України, - "це складна річ".

Також Данілов підкреслив, що є країни, які самі не мають ядерну зброю, проте їм її надають "на запрошення" країни-члени Альянсу.

Чи буде це працювати в нашому випадку - я зараз вам сказати не можу, тому що це складна, відповідальна і важка робота, - зазначив він.

Нагадаємо, російські загарбники можуть атакувати Україну восени частіше дронами, ніж ракетами. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.