Обіцяв відпустити вʼязня на свободу за гроші: ДБР затримало керівника колонії [ Редагувати ]
На Дніпропетровщині Державне бюро розслідувань здійснило затримання керівника колонії, що пропонував в’язневі випустити його з-під варти за грошову винагороду, дозволяючи йому раніше повернутися на волю. Про це повідомила прес-служба ДБР.
"Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру начальнику виправної колонії з Дніпропетровської області. Він за хабар намагався посприяти одному з ув’язнених достроково вийти на свободу.
Фігурант вирішив заробити гроші на ув’язненому, який відбував покарання за смертельну ДТП. Начальник колонії запевнив чоловіка, що напише позитивну характеристику та підготує інші документи, завдяки чому засуджений матиме право на умовно дострокове звільнення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вартість таких послуг він оцінив у 100 тис. грн, а гроші наказав перевести на один з банківських рахунків.
Працівники ДБР у взаємодії із СБУ затримали начальника колонії після того, як той отримав хабар на банківський рахунок. Затриманому обрано судом міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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