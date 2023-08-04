Apple розмістила звіт про свою фінансову діяльність за попередній квартал, у якому відзначила значуще досягнення: кількість платних підписок на сервіси, додатки та ігри в App Store перевищила межу 1 мільярд. Таку інформацію оприлюднило видання Aplle Insider.

Apple досягла такого важливого досягнення не лише завдяки власним пропозиціям. Підрозділ компанії, що спеціалізується на різноманітних сервісах, регулярно приносить дохід. Однак успішне досягнення межі в один мільярд платних підписок було досягнуте зі значним внеском сторонніх додатків.

Apple враховує цей аспект у своєму фінансовому звіті, оскільки отримує прибуток від кожного платежу в App Store. Сторонні видавці сплачують комісію за використання магазину, коли заробляють гроші, включаючи підписки, які забезпечують постійний місячний приплив коштів. Тому Apple окремо відзначила вражаюче зростання у цьому сегменті.

Варто зазначити, що корпорація поступово наближалася до позначки в один мільярд платних підписок. На початку 2022 року їх було 900 мільйонів, а в травні їх кількість досягла 975 мільйонів. Підрозділ Apple, що займається сервісами, за останній квартал збільшив прибуток до $21,21 мільярда, що становить 8% зростання порівняно з попереднім кварталом. Загальний дохід корпорації за цей квартал становив $81,8 мільярда.

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