У вересні тисячі росіян, які перебувають у Латвії, отримають листи від Управління у справах громадянства та міграції з проханням покинути країну. Тих, хто не виконає цього прохання протягом трьох місяців, можуть депортувати з Латвії.

Про це повідомило латвійське видання LSM з посиланням на слова голови Комісії Сейму з громадянства, міграції та згуртування суспільства Інгмарса Лідаки.

Він пояснив, що мова йде про росіян, які навіть не намагались пройти перевірку для отримання статусу постійного мешканця Європейського Союзу.

Ці особи не з'явились на іспит з латиської мови та не продовжили дію тимчасового дозволу на проживання в країні. За словами Лідаки, кількість таких осіб становить близько шести тисяч.

В Міністерстві внутрішніх справ Латвії підтвердили, що готують листи до росіян з проханням покинути країну. Після отримання цього документа вони втратять право на проживання в Латвії і матимуть три місяці для виїзду за її межі.

Заступник держсекретаря МВС Вілніс Вітоліньш заявив, що якщо такий росіянин продовжить перебувати у Латвії після терміну трьох місяців, його можуть оштрафувати. Він також запевнив, що поліція не буде ні на кого полювати.

Нагадаємо, російські загарбники можуть атакувати Україну восени частіше дронами, ніж ракетами. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.