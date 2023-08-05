Атомний підводний човен класу "Вірджинія" ВМС США прибув до Австралії, щоб взяти участь у спільних навчаннях з патрулювання Індо-Тихоокеанського регіону.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Австралія в наступному десятилітті планує купити у США три атомні підводні човни з ракетним неядерним озброєнням, а в 2040-х роках в Австралії вже побудувати власний атомний підводний човен нового класу.

Збройні сили США не мають власної військово-морської бази в Австралії, але вони використовуватимуть кілька австралійських центрів ВМС.

Сполучені Штати також братимуть участь у модернізації кількох авіабаз на півночі Австралії. Цього місяця Австралія та США проводять два великі військові навчання. Відомо, що два кораблі ВМС Індії приєднаються до навчань "Малабар" разом із США, Австралією та Японією.