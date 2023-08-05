У Керченській протоці російський танкер-хімовоз SIG міг отримати пошкодження внаслідок атаки надводних безпілотників.

Про це повідомляє Moscow Times .

Повідомляється, що торгове судно нещодавно прийшло з Туреччини і було пришвартоване неподалік Кримського мосту.

За даними росЗМІ, внаслідок вибуху у танкера пошкоджено машинне відділення та суднову надбудову. Наразі вода не надходить до танкера, екіпаж планує найближчим часом самостійно вивчити пошкодження.

У ТАСС із посиланням на джерела в Морському рятувальному підцентрі Тамані заявили, що група рятувальників вирушила з Новоросійська в район Керченської протоки.

Судячи з опублікованих фото, судно отримало пошкодження моторного відсіку та рубки. Питання про буксирування танкера зараз вирішується.

Танкер "Сіг" у 2019 році був включений до санкцинних списків США через постачання палива до Сирії. На момент запровадження санкцій судно належало судноплавній компанії "Транспетрочарт".

Санкції пов'язані з постачанням до Сирії авіаційного палива. У Мінфіні США стверджували, що група компаній розробила схему поставок авіаційної гасу угрупованню російських військ у Сирії.

Аналітики з компанії Lloyd's List Intelligence зазначали, що вже після повномасштабного вторгнення рф танкер регулярно здійснював плавання з акваторії Азовського та Чорного морів до берегів Сирії, більшу частину часу пересуваючись із вимкненими трасподерами.