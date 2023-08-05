В Керченській протоці потужні вибухи: росіяни в жаху зробили заяву (фото) [ Редагувати ]
У Керченській протоці російський танкер-хімовоз SIG міг отримати пошкодження внаслідок атаки надводних безпілотників.
Про це повідомляє Moscow Times .
Повідомляється, що торгове судно нещодавно прийшло з Туреччини і було пришвартоване неподалік Кримського мосту.
За даними росЗМІ, внаслідок вибуху у танкера пошкоджено машинне відділення та суднову надбудову. Наразі вода не надходить до танкера, екіпаж планує найближчим часом самостійно вивчити пошкодження.
У ТАСС із посиланням на джерела в Морському рятувальному підцентрі Тамані заявили, що група рятувальників вирушила з Новоросійська в район Керченської протоки.
Судячи з опублікованих фото, судно отримало пошкодження моторного відсіку та рубки. Питання про буксирування танкера зараз вирішується.
Танкер "Сіг" у 2019 році був включений до санкцинних списків США через постачання палива до Сирії. На момент запровадження санкцій судно належало судноплавній компанії "Транспетрочарт".
Санкції пов'язані з постачанням до Сирії авіаційного палива. У Мінфіні США стверджували, що група компаній розробила схему поставок авіаційної гасу угрупованню російських військ у Сирії.
Аналітики з компанії Lloyd's List Intelligence зазначали, що вже після повномасштабного вторгнення рф танкер регулярно здійснював плавання з акваторії Азовського та Чорного морів до берегів Сирії, більшу частину часу пересуваючись із вимкненими трасподерами.
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