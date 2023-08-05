Бої за звільнене Старомайорське досі не вщухають

35 бригада морської піхоти спільно з двома окремим батальонами тиждень тому змогла звільнити населений пункт Старомайорське. Селище має стратегічне значення як для наших бійців, так і для окупантів. Тому бої за село тривають і зараз. Наша знімальна група спробувала потрапити в Старомайорське. Що з того вийшло?