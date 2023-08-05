ЗСУ знищили ще 620 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Минулої доби українські воїни ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 249 110 одиниць живої сили.
Про це пише в Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 249 110 (+620) осіб ліквідовано;
- танків - 4232 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 8251 (+2) од.;
- артилерійських систем - 4943 (+32) од.;
- РСЗВ - 704 (+0) од.;
- засоби ППО - 466 (+0) од.;
- літаків - 315 (+0) од.;
- гелікоптерів - 311 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4116 (+12) од.;
- крилаті ракети - 1347 (+0) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7422 (+30) од.;
- спеціальна техніка - 730 (+6) од.
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