Вночі був підірваний один із найпотужніших нафтових катерів росії "SIG" (відео) [ Редагувати ]
СБУ та ВМС України провели нову спецоперацію у Чорному морі. Захисники підірвали великий нафтовий танкер рф SIG, який транспортував паливо для російських військ. Про це повідомили джерела в СБУ.
Як повідомляють джерела, спецоперація проходила вже за класичним сценарієм: надводний дрон, 450 кг тротилу, вибух. Як результат - один з найбільш потужних нафтових танкерів рф (збудований у 2014 році, майже 5 тисяч тонн) розпочав "отрицательное плавание" біля Кримського мосту.
За попередньою інформацією, російський танкер був добре навантажений паливом, тож "феєрверк" було видно здалеку.
"Свою чергову успішну спецоперацію СБУ проводила спільно з ВМС. Цікаво, що вона відбувалася саме в територіальних водах України", - зазначають джерела.
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