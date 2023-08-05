Десантний корабель росії "Оленегорський горняк" майже напевно зазнав серйозних ушкоджень. Атака дронів поблизу Новоросійська стала серйозним ударом для Чорноморського флоту.

Про це повідомляє в Twitter розвідка Британії.

"Знімки судна, яке хитається на 30-40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків було пробито, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень виявилися неефективними", - пише розвідка.

Зазначається, що корабель поповнив Чорноморський флот росії після повномасштабного вторгнення країни-терориста на територію України. Зокрема рф використовувала його для перевозки військових, а також цивільних вантажів до Криму після удару по Керченському мосту.

"Оленегорский горняк" вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим російським військовим кораблем, серйозно пошкодженим або знищеним після потоплення крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року", - додає розвідка.

Зокрема розвідка Британії називає атаку дронів значним ударом по Чорноморському флоту росії, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу для Севастополя.