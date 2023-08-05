Розвідка Британії підтвердила значні ушкодження "Оленегорского горняка" [ Редагувати ]
Десантний корабель росії "Оленегорський горняк" майже напевно зазнав серйозних ушкоджень. Атака дронів поблизу Новоросійська стала серйозним ударом для Чорноморського флоту.
Про це повідомляє в Twitter розвідка Британії.
"Знімки судна, яке хитається на 30-40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків було пробито, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень виявилися неефективними", - пише розвідка.
Зазначається, що корабель поповнив Чорноморський флот росії після повномасштабного вторгнення країни-терориста на територію України. Зокрема рф використовувала його для перевозки військових, а також цивільних вантажів до Криму після удару по Керченському мосту.
"Оленегорский горняк" вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим російським військовим кораблем, серйозно пошкодженим або знищеним після потоплення крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року", - додає розвідка.
Зокрема розвідка Британії називає атаку дронів значним ударом по Чорноморському флоту росії, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу для Севастополя.
по темі
СБУ та ВМС України провели нову спецоперацію у Чорному морі
Проєкт МВС "Потерь.НЕТ" успішно ідентифікував 61 431 російського військового
У бюджеті рф на оборону заклали 4,98 трильйона рублів. Зза перші півроку кремль витратив на війну на 600 мільярдів більше, ніж планували витратити за весь рік
Президент росії володимир путін підписав закон, який з 1 січня 2024 року встановлює вік призову росіян на військову службу з 18 до 30 років. Раніше призову підлягали чоловіки з 18 до 27 років
В Україні було оголошено про надання підозри російському магнату, що має зв'язки з оточенням диктатора володимира путіна