В Україні масштабна тривога [ Редагувати ]
В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Причиною тому є зліт російського винищувача МіГ-31К.
"МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни", - пишуть Телеграм-канали.
Раніше Генштаб попередив про високу ймовірність російських ракетних та авіаційних ударів.
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