Атака на корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська вперше поставила під загрозу інфраструктуру експорту нафти рф, яка є одним з джерел фінансування війни проти України. Про це повідомляє Financial Times.

Видання наголошує, що дрони атакували корабель після виходу росії з "зернової угоди" та масових обстрілів портової інфраструктури України.

При цьому FT припускає, що атака на нафтоекспортну інфраструктуру росії, ймовірно, викличе занепокоєння в Білому домі та інших західних столицях. Вашингтон тривалий час очолював зусилля, щоб уникнути зростання цін на нафту перед президентськими виборами у США.

Зазначається, що Новоросійськ є головним чорноморським нафтовим портом росії. У день він експортує близько 600 тисяч барелів нафти. Також цей порт є пунктом експорту нафти з Казахстану, де закінчується лінія Каспійського трубопровідного консорціуму. Хоча у Казахстані заявили, що інфраструктурі трубопроводу не було завдано жодної шкоди.

"Все, що може призвести до скорочення постачання російської нафти на ринок, не буде вітатися Білим домом", - вважає колишній аналітик ЦРУ Геліма Крофт.

На її думку, один із занепокоєнь США полягає у тому, що підтримку України буде важче підтримувати на тлі енергетичної кризи.