В Україні вдруге за добу масштабна повітряна тривога [ Редагувати ]
В Україні вдруге за добу оголосили масштабну повітряну тривогу. Знову через зліт російського винищувача. Про це свідчить карта повітряних тривог.
Мапа повітряних тривог виглядає так:
Як пишуть Повітряні сили, наразі тривогу знову було оголошено через взліт російського винищувача - МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Вся Україна - ракетна небезпека. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!
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