В Україні вдруге за добу оголосили масштабну повітряну тривогу. Знову через зліт російського винищувача. Про це свідчить карта повітряних тривог.

Мапа повітряних тривог виглядає так:

Як пишуть Повітряні сили, наразі тривогу знову було оголошено через взліт російського винищувача - МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.