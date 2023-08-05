росіяни намагаються відбити втрачені позиції наподалік Бахмуту: останні новини з Донбасу [ Редагувати ]
росіяни намагаються відбити втрачені позиції наподалік Бахмуту. Тиснуть одразу на кількох напрямках, застосовують авіацію та важку артилерію. Особливо "непокоять" окупантів села Кліщіївка та Курдюмівка. В районі цих населених пунктів Силам оборони вдається стримувати постійні штурми.
Гаряче і на інших ділянках Східного фронту. Росіяни "рівняють із землею" все неподалік Авдіївки та Мар'їнки. Тривають бої і за Благодатне на Шахтарському напрямку. Детальніше про ситуацію на лінії фронту - в огляді.
Деокуповані села Луганщини - у вогні та під обстрілами окупантів. Армія терористів з росії на цій ділянці фронту не має проблем з набоями, тож гатить по селах з артилерії, гранатометів, авіації.
Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації:
На вулицях Невського та прилеглих сіл небезпечно перебувати і вдень, і вночі. Люди практично не виходять з домівок. Ворог також обстріляв Білогорівку.
Спроби розвинути наземні наступи на цьому напрямку зазнають невдач. Українське командування тут прораховує дії окупантів, бійці спрацьовують на випередження.
Поліції між обстрілами вдається проводити роботи з фіксації слідів злочинів російської федерації. Порушення звичаїв та правил ведення війни - стаття, за якою відкриваються провадження. Ворог тут б'є по хатах та городах селян, цивільних обєктах та людях.
До Невського, Макіївки, Греківки та Новолюбівки поліцейські завезли хліб. Роздали більше як півтисячі буханців. Коли наступного разу на лінію фронту заїде гуманітарна допомога, тут не прогнозують. Непроста ситуація на сватівсько-кремінському відтинку луганського фронту. Наші відпрацьовють по тилах окупантів.
У районі Кремінної в полон українським силам оборони здалося в полон ціле відділення штрафбату одного з підрозділів.
Це влучання у склад боєкомплектів в районі кремінського села Червонопопівка. Точно відпрацював по ворогу окремий батальйон спеціального призначення "Дике поле".
На Донеччині наші відбивають ворожі атаки на Куп'янському та Лиманському напрямках. Кількість ворожих обстрілів там суттєво збільшилась. Ідуть важкі бої.
На бахмутському напрямку є просування на південь. Попри щільний вогонь артилерії та численні мінні поля, наші рухаються вперед.
На Авдіївському і Мар'їнському напрямках наші оборонці не дають ворогу просуватися.
Це відео результатів влучання бійцями механізованої Інгулецької бригади у мінометний розрахунок росіян. Боєприпаси детонували кілька хвилин
На Горлівському напрямку наші намагаються вибити рашистів з панівних висот, це важливе і складне завдання. Сили оборони по позиціях ворога відпрацьовують ударними дронами.
Росіяни посилили обстріли сіл Торецької громади. Гатять і вдень, і вночі.
Цього разу "Білі Янголи" в Торецьк проривалися під обстрілами.
Антон Пронь, поліцейський евакуаційного екіпажу "Білі Янголи":
По дорозі були обстріли. Буквально перед нами розірвався пакет "Граду". Недалеко в полі. У цілому в Торецьку ситуцаія небезпечна.
З міста вивезли кілька родин. Зокрема, і двох сестер з мамою. Дівчата дуже хотіли евакуюватися з-під обстрілів, але батьки не поспішали залишити місто. Не одразу, але поліцейським вдалося їх переконати.
Едьте в безопасное место. Назад вернетесь (плачет). Все будет нормально, все хорошо!
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