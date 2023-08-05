Атака на танкер рф: як відреагували у ГУР [ Редагувати ]
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що після атак на десантний корабель "Оленегорский горняк" та танкер SIG у Чорному морі російський флот вже не здається таким невразливим.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Тривають заходи, які є прямими наслідками вторгнення й окупації рашистів до України. Те, що вони думали буде працювати їм на користь, а саме їхній флот, у сучасних умовах не здається вже таким невразливим для інших менших, але сучасніших засобів. Тому окупанти не можуть почувати себе у безпеці на всіх територіях.
Він додав, що для росіян буде проблематично найближчим часом відновити десантний корабель "Оленегорский горняк", який атакували дрони у бухті Новоросійська.
Конструкція робилася не на території сучасної рф, пошкодження там дуже значні. І, звичайно, найближчим часом цього "Оленегорского горняка" ми не побачимо.
Юсов не прокоментував, у якому стані знаходиться танкер SIG, який перевозив паливо для російських військ.
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