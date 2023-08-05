50 мільярдів євро на відбудову України планують виділити в ЄС. Новий механізм для підтримки відновлення зруйнованого росіянами ствоврює Європейська комісія. За словами її президентки Урсули фон дер Ляєн, фінансування буде здійснюватися трьома способами - за допомогою грантів із європейського бюджету, позик, залучених на ринках капіталу, і коштом надходжень від мобілізованих російських активів.

За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, внаслідок повномасштабного вторгнення зруйновано понад 150 тисяч приватних осель та 20 тисяч багатоквартирних будинків. На відбудові потрібні не лише кошти, а й контроль за ними. Як буде здійснюватися нагляд - знає Олена Логінова.

Зруйновані будинки...лікарні та освітні заклади... - це "спадок", який залишили нам російські загарбники... Загалом, внаслідок повномасштабного вторгнення пошкоджено понад 190 тисяч інфраструктурних. Це дані Мінінфраструктури. Серед них: понад 19 тисяч - багатоповерхівки і майже 150 тисяч - приватні садиби... На "велику" відбудову України потрібні понад 400 мільярдів доларів! Але де взяти стільки грошей?

Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України:

Якщо говорити про відбудову 80% проєктів відбудови, вони відбуваються через міжнародні інституції, в багатьох випадках це за кошти партнерів. І ми прекрасно розуміємо, що довіра партнерів, це те, на чому тримається весь цей процес.

Аби не втратити цю довіру весь процеси відбудови має бути "прозорим" та "підзвітним". Тож головне завдання - подолати корупції в будівельній галузі.

Бріджит Брінк, Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні:

Це має бути відбудова без корупції. Україна вже показала світові як вміє впроваджувати інновації та айті рішення в процесах відбудови і ви зробили це навіть в умовах продовження російської агресії і це прекрасно.

Прозорість, доступність та ефектівність - це основні принципи "Програми антикорупційних заходів". Мінінфраструктури представило її під час конференції -"Перемога заради майбутнього". Серед результатів роботи - цифрова система "Dream".

Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України:

Ключовою еко-системою відбудови буде система "Dream" завдяки якій наші партнери зможуть обирати проєкти для фінансування та відстежувати їхню реалізацію на всіх етапах, основне є те, що "всі будуть бачити все".

Як працює портал "Dream" показує Віктор Нестуля, він керує розробкою проєкту. Наголошує, вільний доступ до системи матиме кожен українець і закордонний інвестор.

Віктор Нестуля, керівник проєктного офісу "DREAM":

Оскільки ця система в тому числі сфокусована на міжнародній аудиторії і нам треба формувати довіру міжнародників до української відбудови, вона також дає можливість кожному платнику податків, умовно в Сполучених Штатах Америки, заходити і дивитися, а як же використовується кожен долар, євро чи фунт, чи гривня, яка інвестована у відбудову.

Віктор демонструє як можна зайти на сайт платформи "Dream" і подивитися детально на якому етапі іде процес відбудові того чи іншого обʼєкту. Системою будуть користуватися і контролюючі органи, в тому числі Антикорупційне бюро.

Віктор Нестуля, керівник проєктного офісу "DREAM":

От наприклад реконструкція Вільховецької Лазівської школи... ось видно вони проводять тут якісь коригування, документацію, навіщо цей проект, що цей проект забезпечує, якісь його загальні характеристики і бачимо, хто цей проект робить, яка конкретно громада скільки їм потрібно грошей - і ми ось бачимо ескізний проект цієї школи як вона виглядатиме в майбутньому. Що відбувається зараз на будівельному майданчику і так далі. Тобто ми можемо контролювати абсолютно кожен крок від створення ідеї, що нам потрібен такий проект до імплементації.

Проєкт працює в тестовому режимі. "На повну" його запустять до кінця року. Ще одна програма відновлення житла "Є-вдіновлення". Все також прозоро - через "Дію".

Олександра Азархіна, заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України:

Наша система "є-Відновлення" вона спрямована на дрібні ремонти вартістю до 200,000 грн і вона допомагає людині безпосередньо на свою картку отримати допомогу від держави. Як це працює? Фактично заявка подається через телефон в "Дію" або через ЦНАП. Органи місцевого самоврядування підтверджують, що дійсно руйнування було, потім за формулою розраховується вартість компенсації, яка пересилається людині на карту. Таких заявок вже більше 30 000 - задоволено майже 6 000 заявок.

Усі - щодо дрібного ремонту. Складніше з повністю зруйнованим житлом. У випадку втрати оселі - люди отримуватимуть сертифікати на нові помешкання. Механізм поки лише "тестуватимуть" в двох населених пунктах Київської області - Мощуні та Бородянці. А розмір компенсації залежатиме від розрахованої вартості квадратного метра.

Олександра Азархіна, заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України:

Там доволі складна формула, вона враховує і де знаходиться населений пункт; який це тип будинку. Чи це одна квартира, чи дві квартири і таким чином ми отримуємо вартість максимально усередину до ринкової. І от людина отримає житловий сертифікат на рахунок.

І цей житловий сертифікат можна буде використовувати або на "первинному" ринку житла, ставши інвестором нового будівництва або на "вторинці".