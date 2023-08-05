Які перспекти відкривають успіхи на Горлівському напрямку: сержант 109 батальйону ЗСУ дав відповідь [ Редагувати ]
У суботу, 5 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" сержант 109 батальйону ЗСУ Єгор Фірсов розповів про оперативну ситуацію на східному фронті (Горлівський напрямок).
Перспективи найсерйозніші. З того, що можна говорити - це зайняття висот і, в першу чергу, контрбатарейна боротьба, щоб нам не заважали працювати й проводити контрнаступальні дії, штурми. Але, напевно, зараз відбуваються такі дії, що конкретно я сказати не можу, більш загальні речі. Постійно тактична ініціатива там за нами. Ми натхненні успіхами наших побратимів.
За його словами, напружена ситуація залишається під Авдіївкою, тому що саме з Авдіївки повний вогневий контроль по місту Донецьк.
по темі
Голова громадської організації "Demining Control" Олег Дейнека розповів, чи є у держави план з розв'язання проблеми гуманітарного розмінування країни.
У четвер, 3 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" білоруський громадський діяч, радник Світлани Тихановської Франак Вячорк оцінив ситуацію на кордоні Польща-білорусь-росія
Старший економіст Центру економічних досліджень Юрій Гайдай, як запровадження пільг для бізнесу після 24 лютого 2022 року вплинули на цю сферу.
У четвер, 3 серпня, під час марафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов назвав цілі атак дронів на москву
Наталія Гуменюк розповіла про оперативну ситуацію на Півдні України
У суботу, 29 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" директор АТ " Оператор ринку" Олександр Гавва розповів, чи допоможе підвищення розмірів тарифів відновити енергетику в Україні