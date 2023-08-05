У суботу, 5 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" сержант 109 батальйону ЗСУ Єгор Фірсов розповів про оперативну ситуацію на східному фронті (Горлівський напрямок).

Перспективи найсерйозніші. З того, що можна говорити - це зайняття висот і, в першу чергу, контрбатарейна боротьба, щоб нам не заважали працювати й проводити контрнаступальні дії, штурми. Але, напевно, зараз відбуваються такі дії, що конкретно я сказати не можу, більш загальні речі. Постійно тактична ініціатива там за нами. Ми натхненні успіхами наших побратимів.

За його словами, напружена ситуація залишається під Авдіївкою, тому що саме з Авдіївки повний вогневий контроль по місту Донецьк.