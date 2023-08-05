Новий пакет допомоги передала Україні Німеччина. Пакет містить автівки для патрулювання кордону, артилерійські системи "Сузанна" Україні, два танки для розмінування та 11 протимінних плугів. Німеччина надала новий пакет допомоги. Там і автомобілі для патрюлювання кордону, і артилерійські системи "Сюзанна". Та головний акцент, все ж, на розмінуванні - в пакеті два розмінувальні танки та 11 протимінних плугів.

Нагадаю, президент, Володимир Зеленський нещодавно наголосив, що Україні не вистачає спеціалізованих машин розмінування: наразі в найзамінованішій країні світу працюють лише 26 одиниць техніки для гуманітарного розмінування.

Серед такої техніки є і машини дистанційного розмінування. Такими апаратами перерірять території Сумщини. Потужний багатотонний безпілотник керується дистанційно і дозволяє не лише зберезти життя і здроров'я оператора, але й працювати швидше: ділянки, які сапери вручну перевіряли б 6 років, машина пройде за 6 місяців.

Євгеній йде полем і, немов грається пультом дистанційного керування.

Лівий джойстік відповідає за рух машини вперед-назад, вліво -вправо. Правий джойстік відповідає за наклон приспособи.

Насправді сапер керує багатотонною машиною для розмінування. Важкі ланцюги та зубці потужно вгризаються в землю, міцні вали перемелюють усе на шляху, навіть металеві боєприпаси.

Євгеній Байдик, кранівник-сапер:

Відбувається підрібнення грунту, і якщо в грунті єсть вибухонебезпечний предмети, то за допомогою валів ці вибухонебезпечі предмети подрібнюються і або ж вони детонують, або їх подрібнює на маленькі частинки.

Село Білка Тростянецької громади було окуповане в перший тиждень повномасштабного вторгнення. Олена розповідає, тоді з 4-місячним малюком на руках не знала, куди бігти.

Олена, жителька села Білка:

Самольоти залетіли, вже як гепнуло, в мене хата хорошенько підпригнула, діти злякались і тікать. Стріляли і по нас стріляли, бачать, шо я з коляскою іду, стріляли, вистрели летіли, з калашей, но малий до сих пор на всі звуки підпригує, хотя маленький був, но підпригує.

Селом рухалися величезні колони ворожої техніки.

Наталія, жителька села Білка:

Считали перший раз і 150, і назад, вони ж туда-сюда їздили, дуже багато. Як у мене в городах все взривалось, стикла всі летіли що було. Думали, шо все вже, це дуже страшно. Ми тож в последний день думали виїжджать, як насчитали, шо в нас прильотів було десь більше 100, дальше ми не считали, шо в городі, за городом, біля двора, а ми в погребі сиділи… то ночью вийшли й думаєм всьо завтра поїдем, бросим усе на світі.

Одна зі стоянок для танків, артилерії, вантажівок була впритул до цього поля поблизу села.

Олександр Ковальчук, керівник групи спеціальних мінно-пошукових робіт:

Біля дороги біля даної ділянки стояла колона російської техніки російської федерації, яку наші хлопці розбомбили і в подальшому стався розльот боєприпасів, які були на техніці. Внаслідок цього поле дуже забруднене артилерійських снарядів, противотанкових мін, противопіхотних мін, і спеціальних мін.

Там, де у колону поцілив байрактар, - нині згорілі залишки дерев. Майже рік це поле чекало своєї черги для розмінування. І саперам доводиться вручну проходити кожен сантиметр території.

Олександр Ковальчук, керівник групи спеціальних мінно-пошукових робіт:

Спочатку підходе сапер, провіряє візуальним оглядом, потім, провіряє філер - це такий пристрій, він з гнучкого метала алюмінію, проводиться на наявність розтяжок, після чого, після попереднього огляду він може пройти бензокосою, або звичайними ножицями, секатором, вичищається ділянка, проводиться перевірка уже металодетектором, сапери, вони за 4 місяці зробили 4 гектара, грубо говоря, в місяць гектар, мінімум це треба було 80 місяців, а це самі розумієте більше 6 років. А машина може пройти десь до полугектара на день.

Машину для дистанційного розмінування виробництва Хорватії придбали міжнародні партнери. В цій же країні сумські сапери навчались, як працювати з технікою.

Олег Стрілка, речник ГУ ДСНС в Сумській області:

Обробляє вона землю глибиною до 60 см, якщо в тому периметрі знаходиться вибухонебезпечний предмет, він безумовно спрацьовує, але конструкція даної техніки зроблена таким чином, шо вона зазнає тільки невеликих механічних пошкоджень і може, не то шо може, а просто дальше виконує свою роботу. І плюс повністю виключений фактор травмування або, не дай боже, загибелі нашого піротехніка.

На Сумщині після деокупації сапери обстежили понад 1 млн 300 тис гектарів земель. Знайшли та знешкодили 8,5 тис вибухонебезпечних предметів. Але це мала частка забруднених земель. Адже обстріли прикордоння не припиняються ні на день.

Олег Стрілка, речник ГУ ДСНС в Сумській області: