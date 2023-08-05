Дев'яносто днів після завершення війни - саме стільки часу є у власників трофейної зброї, аби зареєструвати її і не опинитися у в'язниці!

Про це заявили у Міністерстві внутрішніх справ України. Принаймні, така опція може з'явитися в українців, якщо депутати приймуть відповідний урядовий законопроект.

Детальніше про це - далі в інтерв'ю Михайла Манилюка з заступником міністра внутрішніх справ Богданом Драп'ятим.