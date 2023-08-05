Розв'язання проблеми гуманітарного розмінування: Олег Дейнека розповів, чи є у держави план [ Редагувати ]
У суботу, 5 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова громадської організації "Demining Control" Олег Дейнека розповів, чи є у держави план з розв'язання проблеми гуманітарного розмінування країни.
Так, звісно, держава має бачення, воно багатовекторне, зважаючи на той досвід, який вже є у світі, адже розмінування не сьогодні зʼявилось - це довга історія світових війн, я нагадаю, що замінування - найсмертельніша та найнебезпечніша форма ведення війни. Коли летить ракета, то ППО принаймні мають шанс щось з нею зробити, коли летить куля, то на захисті може буди бронежилет, якщо стоїть міна, вона може вразити будь-кого. Світова статистика говорить, що, на жаль, дуже багато по завершенню військових конфліктів жертвами замінування стають цивільні, в більшості діти.
"Стосовно державної програми є досвід, наприклад, Азербайджану, конфлікт у Нагірному-Карабасі. Упродовж останніх 20 років там відбувалось розмінування і випробовувались різні технології, починаючи з машин для розмінування включно до тварин, які використовувались. Це не тільки собаки, а й спеціально виведені щури", - додав він.
по темі
У четвер, 3 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" білоруський громадський діяч, радник Світлани Тихановської Франак Вячорк оцінив ситуацію на кордоні Польща-білорусь-росія
Старший економіст Центру економічних досліджень Юрій Гайдай, як запровадження пільг для бізнесу після 24 лютого 2022 року вплинули на цю сферу.
У четвер, 3 серпня, під час марафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов назвав цілі атак дронів на москву
Наталія Гуменюк розповіла про оперативну ситуацію на Півдні України
У суботу, 29 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" директор АТ " Оператор ринку" Олександр Гавва розповів, чи допоможе підвищення розмірів тарифів відновити енергетику в Україні
У вівторок, 25 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" психологиня, голова ГО "Вільний вибір" Тетяна Руденко розповіла про те, як не можна підтримувати людину, яка втратила близьких на війні