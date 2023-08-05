640 загиблих, із них 60 - діти. І це не результат воєнних дій. Стільки українців за рік забрала вода! Рятувальники наголошують: найчастіше люди тонуть, бо просто не знають елементарних правил поведінки біля водойм. Як діяти, коли хтось тоне - фахівці ДСНС провели навчання на одному зі столичних пляжів.

Єлизавета Яковлева, кореспондентка:

Цього року київські пляжі офіційно так і не відкрились. Але це не зупиняє відпочивальників від купання в сонячний день. На цьому столичному пляжі сьогодні - сотні людей.

Водними та сонячними ваннами насолоджуються і дорослі, і малі.

- Вже встигли покупатись? - Так, і ляльку встигли покупати.

Освіжитися хочуть і чотирилапі.

- А собачка рядом, тоже наслаждается отдыхом. - Теж загоряє? - Так.

З гучномовця постійно лунають попередження щодо безпеки поводження на воді.

- Шановні відпочивальники! Я всім нагадую, щоб не запливали в заборонену зону!

Раптом у воді хтось таки потребує допомоги.

На допомогу незнайомцю у сонячних окулярах і червоному надувному жилеті кидаються двоє рятувальників. Чоловіка тягнуть на берег. Насправді це лише інсценування надзвичайної ситуації - фахівці ДСНС показують киянам, як треба діяти, коли людина тоне.

Рятувальники показують, як уже на березі надавати першу допомогу людині, що не дихає. Спробувати свої сили можуть і відпочивальники.

Всією масою тіла. Ви так на випрямлених ліктях і отак навалюєтесь. 5-7 сантиметрів прогинаєте.

Олександр досить швидко розуміє - врятувати людину, що захлинулася, не так уже й легко.

Олександр, житель Києва:

Без підготовки це можна робити максимум 2-3 хвилини. Одна людина, мабуть, більше не зможе. Думаю, що краще все ж таки знати, як це робити.

Базові знання з порятунку людини здатні зберегти життя - наголошують фахівці ДСНС. Наводять статистику смертності киян на воді.

Антон Трицький, головний інспектор Дніпровського управління ГУ ДСНС України в Києві:

За цей рік у нас загинули 20 людей, одна дитина. Врятовано 10 людей, одна дитина.

Аби витягти людину з води, по-перше, треба розрахувати власні сили. Та діяти за певним алгоритмом, аби не потонути самому.

Олександр Туманов, керівник рятувально-водолазного відділення ГУ ДСНС України в Києві:

Ні в якому разі не підпливайте до неї фронтально, тобто лице в лице. Обпливіть її. Тільки так. Тому що людина діє на інстинктах, вона бореться за життя, і вона може схопити вас мертвою хваткою і задавити під воду.

А ще, не треба вірити кіношним стереотипам. Гучних криків про допомогу від людини, що тоне, ви не почуєте. Тому варто постійно стежити за тими, з ким ви прийшли на пляж, і бажано не відпочивати біля водойм наодинці.

- Саме головне - не вживаємо алкоголь. - Не вживаємо. Дякую.

Рятувальники роздають листівки з основними правилами відпочинку. Нагадують і про мінну небезпеку. Закликають не відвідувати неофицийні пляжі - там і досі може бути розкидана вибухівка, що залишилася після бойових дій.