Як діяти, коли хтось тоне: фахівці ДСНС провели навчання на одному зі столичних пляжів [ Редагувати ]
640 загиблих, із них 60 - діти. І це не результат воєнних дій. Стільки українців за рік забрала вода! Рятувальники наголошують: найчастіше люди тонуть, бо просто не знають елементарних правил поведінки біля водойм. Як діяти, коли хтось тоне - фахівці ДСНС провели навчання на одному зі столичних пляжів.
Єлизавета Яковлева, кореспондентка:
Цього року київські пляжі офіційно так і не відкрились. Але це не зупиняє відпочивальників від купання в сонячний день. На цьому столичному пляжі сьогодні - сотні людей.
Водними та сонячними ваннами насолоджуються і дорослі, і малі.
- Вже встигли покупатись? - Так, і ляльку встигли покупати.
Освіжитися хочуть і чотирилапі.
- А собачка рядом, тоже наслаждается отдыхом. - Теж загоряє? - Так.
З гучномовця постійно лунають попередження щодо безпеки поводження на воді.
- Шановні відпочивальники! Я всім нагадую, щоб не запливали в заборонену зону!
Раптом у воді хтось таки потребує допомоги.
На допомогу незнайомцю у сонячних окулярах і червоному надувному жилеті кидаються двоє рятувальників. Чоловіка тягнуть на берег. Насправді це лише інсценування надзвичайної ситуації - фахівці ДСНС показують киянам, як треба діяти, коли людина тоне.
Рятувальники показують, як уже на березі надавати першу допомогу людині, що не дихає. Спробувати свої сили можуть і відпочивальники.
Всією масою тіла. Ви так на випрямлених ліктях і отак навалюєтесь. 5-7 сантиметрів прогинаєте.
Олександр досить швидко розуміє - врятувати людину, що захлинулася, не так уже й легко.
Олександр, житель Києва:
Без підготовки це можна робити максимум 2-3 хвилини. Одна людина, мабуть, більше не зможе. Думаю, що краще все ж таки знати, як це робити.
Базові знання з порятунку людини здатні зберегти життя - наголошують фахівці ДСНС. Наводять статистику смертності киян на воді.
Антон Трицький, головний інспектор Дніпровського управління ГУ ДСНС України в Києві:
За цей рік у нас загинули 20 людей, одна дитина. Врятовано 10 людей, одна дитина.
Аби витягти людину з води, по-перше, треба розрахувати власні сили. Та діяти за певним алгоритмом, аби не потонути самому.
Олександр Туманов, керівник рятувально-водолазного відділення ГУ ДСНС України в Києві:
Ні в якому разі не підпливайте до неї фронтально, тобто лице в лице. Обпливіть її. Тільки так. Тому що людина діє на інстинктах, вона бореться за життя, і вона може схопити вас мертвою хваткою і задавити під воду.
А ще, не треба вірити кіношним стереотипам. Гучних криків про допомогу від людини, що тоне, ви не почуєте. Тому варто постійно стежити за тими, з ким ви прийшли на пляж, і бажано не відпочивати біля водойм наодинці.
- Саме головне - не вживаємо алкоголь. - Не вживаємо. Дякую.
Рятувальники роздають листівки з основними правилами відпочинку. Нагадують і про мінну небезпеку. Закликають не відвідувати неофицийні пляжі - там і досі може бути розкидана вибухівка, що залишилася після бойових дій.
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