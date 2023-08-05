Українські захисники після важких поранень та ампутацій повинні долати кола бюрократії: в чому проблема [ Редагувати ]
Українські захисники після важких поранень та ампутацій нині потребують кваліфікованої реабілітації. Держава стовідсотково фінансує всі види протезування, як за кордоном, так і в Україні. Але для подолання післяопераційного шляху: від оформлення документів, до протезування та реабілітації, потрібно мати неабиякі сили, терпіння та до пів року часу, кажуть військовослужбовці. Про проблему бюрократії - далі.
Олександр прямує до державного протезного підприємства у Хмельницькому. Після важких мінно-вибухових поранень, у 2016-му, життя спецпризначенця рятували українські та американські лікарі. А протезували чоловіка у США. Минуло 4 роки, і протез потребує ремонту або заміни.
Володимир Пазюк, майстер цеху Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства:
Після протезування за кордоном, хлопці приїжджають додому і їм потрібно ці протези обслуговувати. Так як міняються онтртопометричні дані кукси. Вони запротозувалися за кордоном і назад не поїдуть для цього.
В Україні протези виготовляють із якісних комплектуючих світових виробників, ще й безоплатно - за рахунок державних програм.
Якість європейська, а реабілітація та обслуговування - в Україні. Павло нині на реабілітації - у стаціонарі Хмельницького протезно-ортопедичного підприємства.
На підприємстві Павлові ремонтують постійний протез і виготовляють запасний, адже чоловік і після поранення служить кулеметником у ЗСУ.
Павло Ящук, військовослужбовець Збройних сил України:
В Довгенькке був, за Славʼянськом. Під Ізюмом півтора місяця був. Аякже. Я годний, я можу. І здоровʼя мені позволяє.
Сили духу і терпіння пораненим потрібні і, щоб взяти участь у програмі протезування.
Катерина Радчишина, керівниця відділу обслуговування Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства:
Від 3-х місяців до пів року. Саме бюрократична тяганина з паперами з оформлення інвалідності. Без ноги вже людина яка, має пройти всіх цих лікарів, зати деякі певні аналізи і це також займає певний час: місяць, два. Хто як коли. Хто швидше, може 2 тижні. Подаються всі ці документи на медико-соціальну експертну комісію і там вони розглядають. На розгляді також від тижня до двох місяців.
Окреме випробування - довести право на заміну та ремонт протеза. Олександр був поранений у 2019. Але щодва роки ветеран змушений проходити медкомісії, щоб підтверждувати своє право на безкоштовне коригування протезів.
Олександр Дармороз, ветеран Збройних сил України:
У мене не погіршення зору. У мене відсутні очі. В мене протез очей, відсутня нога. Що ви будете щороку чи що два роки перевіряти в мене? Треба мати сміливість приймати зміни на законодавчому рівні. І це не я один говорю. Це всі говорять і нас не чують. На жаль.
На Хмельницькому підприємстві від початку повномасштабної війни виготовили 60 протезів для військових і більше двох тисяч пар ортопедичного взуття. Хоча потужності значно більші.
Олександр Сохряков, директор Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства:
Потужності підприємства дозволяють виготовляти близько 13 тисяч виробів допоміжних засобів реабілітації. Військовим ми готові допомогти максимально, тому що комплектуючі у нас іноземного виробника.
Зокрема, і завдяки цьому зростає якість життя ветеранів. Вони можуть працювати: Олександр допомагає побратимам як психолог і масажист, а Павло після реабілітації повернеться на фронт.
по темі
Вони одними з перших потрапляють на місця надзвичайних ситуацій. Їхня місія - підтримати, вислухати, порадити, а інколи утримати від останнього рокового кроку. Про одну з найважливіших професій сьогодення - у нашому репортажі.
Повноцінне медичне обстеження всього за кілька годин. До віддалених населених пунктів час від часу приїздять мобільні бригади лікарів. Наш наступний сюжет із деокупованого села Нова Басань на Чернігівщині, де невеличка місцева амбулаторія на один день перетворилася на сучасну діагностичну клініку.
На Хмельниччині після завершення ревізії з понад трьох тисяч об'єктів з мапи видали понад 140, які не відповідали вимогам. Чи працюють сховища під час повітряних тривог, і чи надійні захисні споруди - розкажемо далі.
В Одесі відкрився центр, де психологи та сімейні лікарі працюють, аби повернути до життя травмованих війною людей. Тож наскільки ефективна терапія? - Марія Тарасова розкаже.
Наш наступний сюжет, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення, про фронтові будні найбільшого стабілізаційного пункту, що діє на Лиманському напрямку.