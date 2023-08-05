Українські захисники після важких поранень та ампутацій нині потребують кваліфікованої реабілітації. Держава стовідсотково фінансує всі види протезування, як за кордоном, так і в Україні. Але для подолання післяопераційного шляху: від оформлення документів, до протезування та реабілітації, потрібно мати неабиякі сили, терпіння та до пів року часу, кажуть військовослужбовці. Про проблему бюрократії - далі.

Олександр прямує до державного протезного підприємства у Хмельницькому. Після важких мінно-вибухових поранень, у 2016-му, життя спецпризначенця рятували українські та американські лікарі. А протезували чоловіка у США. Минуло 4 роки, і протез потребує ремонту або заміни.

Володимир Пазюк, майстер цеху Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства:

Після протезування за кордоном, хлопці приїжджають додому і їм потрібно ці протези обслуговувати. Так як міняються онтртопометричні дані кукси. Вони запротозувалися за кордоном і назад не поїдуть для цього.

В Україні протези виготовляють із якісних комплектуючих світових виробників, ще й безоплатно - за рахунок державних програм.

Якість європейська, а реабілітація та обслуговування - в Україні. Павло нині на реабілітації - у стаціонарі Хмельницького протезно-ортопедичного підприємства.

На підприємстві Павлові ремонтують постійний протез і виготовляють запасний, адже чоловік і після поранення служить кулеметником у ЗСУ.

Павло Ящук, військовослужбовець Збройних сил України:

В Довгенькке був, за Славʼянськом. Під Ізюмом півтора місяця був. Аякже. Я годний, я можу. І здоровʼя мені позволяє.

Сили духу і терпіння пораненим потрібні і, щоб взяти участь у програмі протезування.

Катерина Радчишина, керівниця відділу обслуговування Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства:

Від 3-х місяців до пів року. Саме бюрократична тяганина з паперами з оформлення інвалідності. Без ноги вже людина яка, має пройти всіх цих лікарів, зати деякі певні аналізи і це також займає певний час: місяць, два. Хто як коли. Хто швидше, може 2 тижні. Подаються всі ці документи на медико-соціальну експертну комісію і там вони розглядають. На розгляді також від тижня до двох місяців.

Окреме випробування - довести право на заміну та ремонт протеза. Олександр був поранений у 2019. Але щодва роки ветеран змушений проходити медкомісії, щоб підтверждувати своє право на безкоштовне коригування протезів.

Олександр Дармороз, ветеран Збройних сил України:

У мене не погіршення зору. У мене відсутні очі. В мене протез очей, відсутня нога. Що ви будете щороку чи що два роки перевіряти в мене? Треба мати сміливість приймати зміни на законодавчому рівні. І це не я один говорю. Це всі говорять і нас не чують. На жаль.

На Хмельницькому підприємстві від початку повномасштабної війни виготовили 60 протезів для військових і більше двох тисяч пар ортопедичного взуття. Хоча потужності значно більші.

Олександр Сохряков, директор Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства:

Потужності підприємства дозволяють виготовляти близько 13 тисяч виробів допоміжних засобів реабілітації. Військовим ми готові допомогти максимально, тому що комплектуючі у нас іноземного виробника.

Зокрема, і завдяки цьому зростає якість життя ветеранів. Вони можуть працювати: Олександр допомагає побратимам як психолог і масажист, а Павло після реабілітації повернеться на фронт.