У пошуках безвісти зниклих! У Кропивницькому дружина капітана патрульного катера "Слов'янськ" Даміра Ауліна робить все, щоб знайти свого чоловіка. Зв'язок з ним втрачено на початку березня минулого року - після влучання в судно ворожої ракети. Жінка звертається до усіх українських та міжнародних інстанцій, організувала громадську організацію "Об'єднані морем" та постійно проводить акції, щоб привернути увагу до безвісти зниклих військових моряків. Історія Олесі Ауліної далі.

На цьому відео Дамір Аулін співає гімн України разом з іншими курсантами, що не зрадили присязі, - у Севастополі в 2014-му році.

Мене звати Олеся Ауліна, мені 32 роки. Це у нас Назар Дамирович, народився 12 вересня, козачок, ми з чоловіком дуже хотіли дітей.

А це вже дружина Даміра - Олеся з сином. Про те, що чекають первістка, подружжя Ауліних дізналось на Різдво. А вже за півтора місяця, напередодні повномасштабного вторгнення, Олеся востаннє побачить свого чоловіка Даміра. Зв'язок з ним обірветься на початку березня.

Олеся Ауліна, дружина безвісти зниклого Даміра Ауліна:

3 березня мені подзвонили знайомі хлопці з інших бортів, сказали, що судно, на якому мій чоловік служив командиром, в судно влучила ракета і хлопці викликають допомогу, я відразу подзвонила чоловіку, зв'язку звичайно вже не було.

Відтоді Олеся звертається в усі можливі інстанції - як українські, так і міжнародні.

Олеся Ауліна, дружина безвісти зниклого Даміра Ауліна:

Вийшла рятувально-пошукова група, туди спустились водолази, перевірили катер, думали, що там будуть тіла, але вони нікого не знайшли, пропало 11 хлопців, ні частин тіла нікого не знайшли, тоді ми зрозуміли, що наших хлопців підібрали військові країни - агресора, тому що вони були дуже близько були від Кінбурнської коси. Офіційний статус - зниклий безвісти.

Спільно з іншими родинами безвісти зниклих Олеся створила громадську організацію "Об'єднані морем". Вони разом готують звернення, разом проводять акції, разом нагадують: про шістнадцятьох військових моряків з катерів "Слов'янськ" та "Станіслав" - про яких досі нічого невідомо.

Олеся Ауліна, дружина безвісти зниклого Даміра Ауліна:

Бажання одне: повернути свого чоловіка додому, ну і прагнення в принципі також, ми прагнемо все, що від нас залежить і навіть більше, використовувати будь-яку можливість задля нашої мети: повернути хлопців! Ми не зупиняємось, надії взагалі не втрачаємо, скільки часу не пройшло б.

Підтримка Олесі - син Назар та родина. І віра в те, що її найкращий чоловік - Дамір - повернеться додому живим.

Олеся Ауліна, дружина безвісти зниклого Даміра Ауліна: