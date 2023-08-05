Чи можуть цивільні отримати безплатну реабілітацію від держави [ Редагувати ]
У суботу, 5 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак розповіла, хто з українців може отримати безкоштовну реабілітацію від держави.
Реабілітацію можуть отримати не тільки військові, а й цивільні. Тому що програми медичних гарантій Національної служби здоровʼя України закуповує за однаковою ціною, за однаковими вимогами, однакової якості послуги для всіх Українців.
"Попри війну у нас є люди, які потребують реабілітацію після інсультів, потребують реабілітації за іншими захворюваннями, наприклад після онкологічних захворювань. ми закуповуємо ці послуги за однаковим тарифом у закладах, які можуть надати доступ до якісної реабілітації всіх українців", - додала вона.
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