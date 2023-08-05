Загалом з Дніпра до Херсонщини вирушають троє фахівців - два нейрохірурги і щелепно-лицьовий хірург.

На тимчасово окупованій частині Херсонщини не вистачає лікарів! За даними центру національного спротиву, більшість українських медиків відмовилися співпрацювати з окупантами. Нестачу кадрів окупанти покривають медиками з рф. Повідомляється, зокрема, про прибуття до Каховки медиків однієї з лікарень Санкт-Петербурга.

Тим часом українські лікарі продовжують допомагати одне одному. Медики з Дніпропетровщини вирушили до Херсона. Два нейрохірурги і щелепно-лицьовий фахівець. Вони проведуть в одній з лікарень до двох тижнів. Олена Мендалюк про взаємодопомогу та виклики укаїнських медиків.

Ольга - нейрохірург по екстреній допомозі. В медицині - 30 років. Останні години перед дорогою до Херсонщини проводить в операційній - видаляє пацієнтові внутрішньомозкову гематому.

Ольга - лікарка:

Тяжкі поранення, доводиться приймати такі кардинальні рішення, але майже всі із позитивною динамікою. Так що я думаю, що і там ми теж допоможемо.

Ольга - серед лікарів, які допомагатимуть колегам рятувати жителів Херсонщини. У який саме населений пункт поїдуть - під грифом секретності, задля безпеки лікарів.

Ольга - лікарка:

Запитала чи можемо ми там оперувати, чи є операційні, що там? Кажуть, є операційні. Так що, якщо там знадобиться щось. Єдине, що ми не знаємо чи є там компʼютерний тамограф, можливо, його вивезли під час окупації. А так будемо вже на місці там орієнтуватися.

Входить до команди і Дмитро. Він - спинальний нейрохірург. Для нього таке відрядження - перше. Запевняє, готовий до нього і морально, і фізично. За плечимає має чимайли досвід, яким готовий ділитися. Лише за останній рік провів більше тисячі операцій повязаних із ушкодженнями хребта та спиного мозку.

Дмитро – лікар:

З початку війни ми стикнулися з тими випадками, з якими у мирному житті ми не мали справу практично. І звісно, той досвід, який ми маємо, його хочеться передати комусь, для того, щоб, можливо, десь, на якихось етапах більш ранньої евакуації були, більш швидкого надання допомоги надавалися більш кваліфіковано.

Загалом з Дніпра до Херсонщини вирушають троє фахівців - два нейрохірурги і щелепно-лицьовий хірург.

Олексій – лікар:

Це нейрохірургічна служба як спинальна, так і церебральна і я як щелепно-лицьовий хірург. Тобто голова, шия і спина. Через відділення проходить до 2 тисяч пацієнтів в рік. У нас відсоток операцій 96, майже сто відсотків, тобто майже всі пацієнти оперуються, деякі по 2-3 рази.

Медики проведуть на Херсонщині в лікарні до двох тижнів. Рятуватимуть пацієнтів, вестимуть прийом, ділитимуться досвідом.

Олексій – лікар:

Це допомога не матеральна, це допомога швидше за все духовна. Це допомога, яка буде направлена на надання медичної допомоги поранених, не поранених, цивільних, наших громадян. Люди, які потребують допомоги вони є усюди, а от людей, які надають допомогу, на жаль, стає все менше.

Раніше Дніпропетровщина вже відправляла на Херсонщину рятувальників та поліцейських. Тепер поїхали медики. За потреби кажуть, такі "медичні" відрядження будуть і надалі.