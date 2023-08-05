Полтавщина від початку війни прийняла понад 200 тисяч переселенців: інтервʼю з Дмитром Луніним [ Редагувати ]
Полтавщина від початку війни прийняла понад 200 тисяч переселенців. Більш як 700 тисяч пакунків із гуманітарною допомогою посадовці та волонтери роздали людям, що потребували підтримки.
Таку статистику наводять у Полтавській обласній військовій адміністрації.
На черзі в нас - інтерв'ю з Дмитром Луніним, він очолює Полтавську ОВА. Як і хто допомагає переселенцям у регіоні? Як область готується до опалювального сезону?
Відповіді на ці та інші питання - просто зараз.
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