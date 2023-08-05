У суботу, 5 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін про ситуацію з лікарями в області.

Нині в закладах охорони здоровʼя Херсонщини працюють 28 молодих спеціалістів, котрі не так давно закінчили інтернатуру. Здійснено ротацію 15 вузькопрофільних спеціалістів з 7 областей України: Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Вінницька, Одеська, Закарпатська, Хмельницька.

"Протягом липня у 14 лікарнях Херсонщини працювало 50 медиків з інших регіонів. Дякую кожній і кожному, хто попри небезпеку прибуває, щоб рятувати життя людей", - сказав Прокудін.

Він також додав, що російські терористи неодноразово обстрілювали медичні заклади. Випадки атак на лікарів непоодинокі. З початку повномасштабного вторгнення на Херсонщині від рук російської армії постраждали 34 медичні працівники. 23 отримали поранення і після надання меддопомоги продовжили працювати, 11 медиків, на жаль, росія вбила.