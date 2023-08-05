Колекцію унікальних ліноритів врятували у Сумах у зруйнованій ворожим обстрілом будівлі [ Редагувати ]
Колекцію унікальних ліноритів врятували у Сумах у зруйнованій ворожим обстрілом будівлі. Гравюри були створені за спогадами людей, які пережили Голодомор. Виставка малюнків, які нагадують нащадкам про жахіття геноциду, тепер свідчитиме і про лихо нашого століття.
Я щаслива від того, шо нам вдалось врятувати таку цінну колекцію.
Пані Тетяна обережно розкладає на бетонних плитах врятовані гравюри. Зображення вцілили після ракетного удару, їх відшукали під завалами будівлі.
Коли я побачила руйнування - ніби за дитиною, вона загинула.
Колекція гравюр Миколи Бондаренка присвячена трагічним сторінкам історії нашого народу.
Тетяна Сорокіна, координаторка Центру досліджень руху опору Голодоморів на Сумщині:
На темній шибці написано рецепт виживання, а на світлій - ці рослини, які допомогли людям вижити. За кожним цим вікном - це людська доля, це людські страждання, це людська історія. Рама цієї картини - це водночас і хрест.
Автор - уродженець Сумщини - кілька років тому подарував збірку гравюр училищу. Він закарбував страшні спогади людей у малюнках. Їх виконав за незвичною технікою.
Тетяна Сорокіна, координаторка Центру досліджень руху опору Голодоморів на Сумщині:
Це лінорити, спочатку наноситься пером малюнок на лінолеум, потім заливається тушшю і потім переноситься це все на папір. І Микола Бондаренко був унікальним художником графіком і майстром ліноритів. Як розповідав художник, дуже важко було відобразити графічно переживання людей, які пережили голод, чоловіки відверталися, жінки як завжди плакали і боялися сказать, як було насправді.
Потужна російська ракета поцілила в навчальний заклад ввечері.
Тамара Петренко, заступниця директора освітнього закладу:
Це секунди, засвистіло, загриміло, і вибух, і чорна хмара, ми зразу зрозуміли, о десь отут от поряд це все відбувається. Спочатку дітей позабирали, людей стали, була шокована тим, що щось було і чогось немає, просто діра на проспект Перемоги і шок, конечно це шок. Дуже страшно було.
Зруйнований 4-поверховий навчальний корпус, а інші будівлі поруч - пошкоджені. 2 чоловіків загинули, ще 22 людей - травмовані.
Олег Стрілка, речник ГУ ДСНС в Сумській області:
Була дуже сильна пожежа на 2 поверсі, вона охопила більше 50 квадратних метрів, вибухова хвиля була надзвичайно великою, ви бачите, все навколо потрощене і в тому числі потрощені фасади будинків мирних громадян. Це і багатоповерхівки, а також і гуртожитки.
Приміщення, де була виставка гравюр, після вибуху просто склалося.
Олег Стрілка, речник ГУ ДСНС в Сумській області:
Це не просто делікатна робота була, тут велетенські бетонні плити були, їх потрібно було розбивати потихеньку, кожен камінчик перескладувати, прям пилинки стирати з цих картин для того, аби до них докопатись.. Саме найважче було знайти першу картину, бо ми не знали, як вона виглядає, але коли ми її знайшли, ми зрозуміли, шо все в нас получиться, бо вона була практично цілою і вже потім наші співробітники ДСНС то казали, що вони рятують не тільки людей, а й рятують й нашу історію.
Більшість унікальних ліноритів мають сліди від розбитого скла.
Тетяна Сорокіна, координатор Центру досліджень руху опору Голодоморів на Сумщині:
Найбільш постраждала ця картина. На даний момент вдалося врятувать 88, лише одна, але я думаю, ми її обовʼязково знайдемо.
Рятувальники, волонтери, небайдужі городяни після ракетного удару працюють в пошкоджених будівлях. Триває робота й зараз.
З перервами через обстріли, які і далі влаштовують нелюди-сусіди. Попри ракетний удар, 1 вересня училище розпочне свій ювілейний, 50-й, навчальний рік.
Тамара Петренко, заступниця директора освітнього закладу:
Ми відбудуємось, відтворимось, відновимось, як фенікс із пепла і будемо ще краще. Ми зробимо майстерні, де будуть працювать діти наші, а теорію будемо викладать дистанційно.
А виставка унікальних ліноритів має тепер ще і символічну цінність.
Тетяна Сорокіна, координаторка Центру досліджень руху опору Голодоморів на Сумщині:
Ця графіка, яка є прикладом спротиву українців, вчинила опір і зараз цим ворожим атакам, цьому ракетному обстрілу, і картини вижили понад усе. Так як ми всі українці, ми виживем, ми вистоїм.
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