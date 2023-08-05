Бойові медики зможуть переливати кров пораненим бійцям [ Редагувати ]
Бойові медики зможуть переливати кров пораненим бійцям. Але тільки після відповідної підготовки. Про це заявила заступниця міністра оборони Анна Маляр.
За її словами, це вкрай важливо, бо найбільша кількість смертей на фронті, саме через втрату крові. Тож, переливання в стабілізаційних пунктах - питання, буквально, життя та смерті.
Наш наступний матеріал про роботу лікарів на передовій. Евакуація з-під обстрілів, первинна хірургічна допомога, порятунок життя, коли рахунок йде на секунди - про все це далі в матеріалі.
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