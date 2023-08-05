У суботу, 5 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, чому окупанти роблять ставку саме на схід України.

У них там сконцентрована серйозна група військ, вона відрізняється тим, що їх не просто багато, вона має більш-менш, але боєздатну комплектацію, на відміну від південних груп військ. Саме східне угруповування має достатньо непогану комплектацію та ударний потенціал. Хоча, якщо говорити про можливості по широкому фронту, або захопленню маленьких територій, все одно у них функціонал недостатній саме для таких бойових задач.

"Функціоналу їм не вистачає, вони можуть накопичувати великий потенціал, але те, що підрозділи мають комплектацію, вона не завжди повноцінно штатна. Це вже впливає на можливості функціонала підрозділу. Отже, кількість - це не завжди якість. У такому випадку саме так і відбувається, вони наганяють велику кількість підрозділів, щоб гальмувати процес просування, але зупинити його не можуть, не вистачає саме елементу технічної компоненти", - додав він.