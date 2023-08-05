Тризуб - замість серпа та молота. Сьогодні стартували роботи по встановленню українського символа на монументі "Батьківщина-мати". Як підійматимуть величезну конструкцію на майже стометрову висоту? На місці працює наша кореспондентка Ніна Коломієць, вона вже готова розказати деталі історичного оновлення.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

У музеї історії України у Другій світовій війні із самого ранку кипить робота. Попри 30-градусну спеку, фахівці виконують висотні роботи - демонтують старі пластини на щиті. Біля підніжжя монументу - вже готують до підйому величезний герб України.

Олег Музика, монтажник-висотник:

Щас ідуть підготовчі роботи, ми його готові підняти наш герб України після того, як демонтували герб СРСР. Люди єсть на низу, щоб застробить... отакі роботи проходять.

Нову окрасу монументу привезли сюди напередодні - із майстерні, де створювали тризуб. Його ретельно спакували, завантажили на трал для перевезення. І провезли вулицями Києва

Юрій Савчук, генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні:

Розміри тризуба - 4,5х7,5 м, вага до 500 кг. Йдеться наразі не про вагу, а про габарити, але я думаю, що це черговий, але не останній етап, з яким впораються підрядники й усі ті, хто до цього причетний. Мешканці столиці й увесь світ побачить на щиті тризуб. Будемо все робити для цього.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Герб виготовляли близько місяця на київському підприємстві - із нержавіючої сталі вітчизняного виробництва. Автор проекту нам розповів - після встановлення колір тризуба може трохи відрізнятися від решти монумента. Втім згодом - буквально зіллється з усією конструкцією.

Олексій Пергаменщик, автор проекту:

Він вистоїть тисячу років! Цьому символу, символу Володимира Хрестителя, який тисячу років назад був створений, це на печатці князя головного, держави Київська Русь, він зараз символічно встановлюється в самому центрі столиці Київської Русі - України - це дуже символічно, це наш переможний талісман.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Новий талісман уже зовсім скоро має прикрасити щит Батьківщини-Матері. Нині - триває підготовка до фінального етапу встановлення гербу. Півтонну конструкцію закріплять на лебідках, піднімуть на висоту щита і вже там, вгорі почнеться кропіткий процес приварювання тризуба на місце, де раніше були серп і молот.

Олег Музика, монтажник-висотник:

Нам треба його закріпити, приварити. Тіки кажеться, що підняв і всьо. Будемо старатися зробити якнайшвидше. До 24-го зробимо.

Ніна Коломієць, кореспондентка: