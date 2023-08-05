У суботу, 5 серпня, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна продовжить розширювати географію ударів по військовим об'єктам росії. Для цього буде використана зброя українського виробництва. Про це він повідомив у Twitter.

З кожним новим бойовим завданням українські бойові БПЛА та морські дрони стають все більш точними, оператори - досвідченішими, бойове злагодження - ефективнішим, а виробники отримують можливості вдосконалювати тактико-технічні характеристики.

Він наголосив, що серпень став особливо вдалим для "українських мисливців". За його словами, географія ударів українською зброєю надалі буде розширюватися.

Далі - розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат. російські цілі - це найкращий полігон для української зброї і її реклами на світовому рівні озброєння.

На думку Данілова, український військово-промисловий комплекс стане одним з основних світових гравців, адже техніка пройшла унікальне бойове випробування.