Данілов пригрозив рф розширенням географії ударів [ Редагувати ]
У суботу, 5 серпня, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна продовжить розширювати географію ударів по військовим об'єктам росії. Для цього буде використана зброя українського виробництва. Про це він повідомив у Twitter.
З кожним новим бойовим завданням українські бойові БПЛА та морські дрони стають все більш точними, оператори - досвідченішими, бойове злагодження - ефективнішим, а виробники отримують можливості вдосконалювати тактико-технічні характеристики.
Він наголосив, що серпень став особливо вдалим для "українських мисливців". За його словами, географія ударів українською зброєю надалі буде розширюватися.
Далі - розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат. російські цілі - це найкращий полігон для української зброї і її реклами на світовому рівні озброєння.
На думку Данілова, український військово-промисловий комплекс стане одним з основних світових гравців, адже техніка пройшла унікальне бойове випробування.
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