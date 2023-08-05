Без права на помилку! Під час контрнаступальних дій наші військові стикаються з величезною кількістю замінованих доріг. Їх зачистка - задача фахівців інженерних під-розділів. У наступному матеріалі, створеному спільно з кореспондентами Військового телебачення, покажемо роботу інженерів та техніку, що допомагає їм виконувати задачі.

Антон та його побратими працюють на БАТ-2. Це бульдозер на артилерійському тягачі, який був розроблений у Харкові. Зараз машина забезпечує прохідність доріг для нашої армії на Лиманському напрямку.

Антон - командир інженерного підрозділу:

Машина постійно працює під час артилерійських обстрілів на тому напрямку, де ми з вами знаходимося, ми постійно відновлюємо дорогу, тому що там залишилася буквально одна дорога, яку ми можемо використовувати для того, щоб наші хлопці більш-менш могли заїхати на наші передові позиції і вивезти 300 завезти провізію,боєприпаси.

Управління машиною, що прокладає дорогу, нагадує кермування танком - ділиться механік-водій. Екіпаж складається з 2-3 бійців. Вони працюють здебільшого у лісистій місцевості. Аби створити сто метрів дороги,вистачає близько пів години.

Віталій - механік-водій:

Работаєм з грунтами, чорнозем, пісок, але пісок за собою дуже бистро розмивається після дождя і приходиться ще раз проїжджать по тому самому місці. З чорноземом трохи краще, але дорога краще виходить.

Бат-2 досить габаритний. Бульдозер - завжди вигідна ціль для ворога.

Олена Гаврилюк - кореспондентка Військового телебачення України:

Завдяки своєму функціоналу шляхопрокладач БАТ 2 являється першочерговою ціллю для ворога і як показує практика росіяни намагаються вполювати та знищити таку техніку.

Антон, командир інженерного підрозділу:

Якщо ми працюємо в полі, заздалегідь виходить група, наприклад, за день провіряє ту дорогу, на якій треба працювати, прокладати колонний шлях для наших військ, то працюють сапери, якщо ми працюємо в лісистій місцевості, дорогу ми знаємо, як я вже казав, машина працювала по відновленню доріг, то машина працює з піхотою, тому що в лісі багато буває засідок і так далі і тому подібне.

Росіяни щосили намагаються зупинити просування наших військ. Закладають вибухові пристрої, створюють мінні поля.

Едуард – сапер:

По більшій частині вони застосовують касетні боєприпаси це боєприпаси, які встановлюються не в ручну, тоїсть засобами механізації це міни серії пом касетка, протипіхотні засоби мінування в залежності від місцевості, лісова в основному, протипіхотні міни в некерованому вигляді на розтяжку.

Бат-2 - рідкісна машин, її випустили обмеженою серією. Проте зараз на фронті - роботи для такої машини завжди вдосталь.