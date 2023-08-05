Тим, хто збирається здавати кров уперше, терапевти нагадують, донором може бути тільки цілком здорова людина.

Із початком великої війни в Україні зросла потреба у донорській крові. Тепер її потребують в рази більше людей. Це не тільки військові, а й цивільні, які постраждали під час обстрілів.

Чи охоче здають кров у прифронтовому Запоріжжі та як донори мають готуватися до процедури - дивіться далі.

Лікарі вимірюють температуру, тиск та перевіряють рівень гемоглобіну. Це лише частина обстеження, що проходять люди перед здачею крові. Інна на такому медогляді вже увосьме. Каже, вирішила стати донором ще до початку великої війни. Бо має рідкісну групу - четверту позитивну.

Інна, жителька Запоріжжя:

Ну, це мінімум, що я можу зробити. Ето допомога для людей. Кров - це дорогоцінна речовина, яку ми один одному можемо передати і зберегти інколи життя. А в війну, так взагалі.

Інна розповідає, нічого складного у донорстві немає. Головне - слідкувати за своїм самопочуттям та правильно підготуватися до процедури.

Інна, жителька Запоріжжя:

Обов'язково перед цим має бути дієта, це однозначно. Мій особистий такий, знаєте лайф-хак, то я зрання обов'язково п'ю солодкий чай, я не дуже люблю солодкі напої, але зранку обов'язково п'ю, ну і після цього з гарним настроєм ідем сюди.

Не вперше приходить здавати кров і Олена. До цієї справи вона долучилась ще у студентські роки. Каже, допомога іншим надихає її і далі робити добро.

Олена, жителька Запоріжжя:

Для мене взагалі почуття такі трошки підвищенні, тому що знаєте, це якийсь такий крок, ніби як твоя особиста маленька перемога, що ти наважився і зробив. В мене перша негативна, а значить я можу комусь допомогти і це просто надихає.

Медики кажуть, наразі крові та її компонентів вистачає. Але вони завжди потрібні, особливо під час війни. Тож донорам у службі крові завжди раді. Зараз в пріоритеті люди із негативним резус-фактором. Але важливі всі групи.

Лариса Юрченко, завідувачка відділу заготівлі крові Запорізького обласного центру крові:

Нам би дуже хотілося, щоб люди приходили первинні, особливо молодіжний контингент. Щоб люди приходили в центр крові, не тоді, коли їх попросили родичі і знайомі, а щоб вони це приходили просто так виконати свій громадський обов'язок.

Тим, хто збирається здавати кров уперше, терапевти нагадують, донором може бути тільки цілком здорова людина.

Юлія Ворона, терапевт відділу комплектування донорських кадрів Запорізького обласного центру крові:

Є ряд захворювань серйозних таких, як бронхіальна астма, там виразкова хвороба, гепатити, ну ряд інших, з якими людина не може здавати взагалі.

Також не можна здавати кров людям, які мають вагу менше 50 кілограмів, мають низький гемоглобін або проблеми із тиском.