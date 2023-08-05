росіяни продовжують обстрілювати північне прикордоння країни. Активно застосовують авіацію та артилерію. Тільки за цю добу під мінометний вогонь потрапило 25 населених пуктів. Активізувалися й ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Таку тенденцію помітили у командуванні Об'єднаних сил ЗСУ. На Чернігівщині та Сумщині - з боку росії - ДРГ роблять спроби зайти на територію України чи не кожні два тижні. Сили оборони успішно протидіють противнику. Анатолій Журавльов дізнавався - як живуть наші захисники північного кордону і як дають відсіч непроханим гостям.

Спальні місця, де люди прибувають - можуть роздітися, лягти, відпочити. Тут є груба облаштована. Це все, щоб у зимовий час пори року здійснювати обігрів спального місця.

Ми в серці польового побуту українських бійців. У лабіринтах цього бліндажа можна і заблукати!

Це - підземне укриття захисників кордону на Півночі України. Тут є місця і для відпочинку, і для обіду...

Творчо-мотиваційний куточок...

Дмитро, прикордонник:

Розміщуємо малюнки діточок, які нам надсилають в якості підтримки. Пишуть також до них листи зі словами підтримки - доволі зворушливі тексти, які приємно читати і усвідомлювати, що не дарма ми все це робимо, захищаємо державу. Тому що зараз росте можна сказати доволі обізнане молоде покоління, яке вірно мислить.

А ось - спеціально облаштоване приміщення для офісно-польової роботи: збору оперативної інформації та моніторингу обстановки на кордоні.

Дмитро, прикордонник:

Все здійснено для безпеки людей, які перебувають тут. Тобто - усі приміщення, усі ходи, сполучення, все перекрито, засипано землею. Тобто будь-яке можливе ураження снарядами - люди залишаються цілі. Змінили затишні кабінети, де можна було зайти - з вікнами, з усім цим - перенесли просто під землю трошки.

Є робота у прикордонників не лише під землею. Треба постійно стежити за тим - чи не замислив ворог якусь провокацію.

Руслан, прикордонник:

Ця робота непроста перш за все - для сім'ї. Бо не кожна дружина зрозуміє чоловіка, який майже не буває вдома. Можна навіть сказати - це перший дім, бо я на службі більше, ніж вдома. Часто буває таке, що молодша донька проситься зі мною: "Тато, хочу з тобою! Забирай мене в ліс!" Хлопці вже розуміють, що я не можу їх взяти. А доньці зараз лише 5 років і вона цього не розуміє...

Руслан розповідає, як нещодавно з побратимами давав відсіч противнику - з росії заходила диверсійно-розвідувальна група.

Руслан, прикордонник:

Орки не сподівалися, що ми тут будемо, бо вони думали, що після обстрілу ми або відійдемо, або там сховаємося в укриття. І ми їх застали зненацька - це нам дуже допомогло.

Росіяни стріляли з автоматичного станкового гранатомета, розповідає Олексій. Він першим прийняв бій.

Олексій, прикордонник:

Двоїх одразу побачив, четверих - трохи пізніше, як розсмотрел територію. Роботали вони по "двоєчкам" - спина к спині. "Двоєчка", кругова оборона. Перших два, яких я побачив - сразу відкрив вогонь на ураження. Ці перших два почали відходити, а дві "двойки" збилися в "четвьорку" і отходили тоже. Побратим мій відкрив тоже вогонь, прикриваючи мене - тому що у мене "рожок" одразу вийшов.

Бій тривав приблизно півгодини - зрештою диверсанти відступили. Завзятість і хоробрість наших захисників відзначив командувач Об'єднаних сил.

- Оце весь вашого тоді наряду? - Так, це весь склад нашого наряду. - Зрозуміло. І хто був більш звитяжним з них? - Ну той, хто перший помітив. - Він, так? – Так.

Сергій Наєв зазначає - ворожі ДРГ зі сторони росії останніми місяцями стали активнішими. Спроби зайти на територію України здійснюють раз на 10-14 днів.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Ми вживаємо заходи щодо підвищення технічного захисту державного кордону України і в боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами. Це - збільшення камер відеоспостереження, інших спеціально-технічних засобів, які допомагають нам точно виявити напрямок дій ций ворожих сил. В будь-якій війні є техніка і є люди. Ми працюємо, щоб і технічних засобів було значно більше, і щоб наші люди були більш професійніші у напрямку боротьби з диверсійно-розвідувальними силами ворога.

Наші захисники наголошують: державний кордон - під надійним захистом! Кожна дрібна провокація, а тим більше ймовірний потужний наступ ворога тут - просто приречені.

Олексій, прикордонник: