Зсув ґрунту у Грузії: загинула українка, шукають її дитину [ Редагувати ]
У Грузії через зсув ґрунту загинула громадянка України. Правоохоронці шукають її дитину, яка теж була у зоні стихійного лиха. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.
Внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові загинула українка. Тривають пошуки її дитини, яка також знаходилася в місці трагедії.
Українське посольство в Грузії вже встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла.
Також українські дипломати перевіряють, чи не було інших українців у курортному селищі Шові, де стався потужний зсув ґрунту.
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