У Грузії через зсув ґрунту загинула громадянка України. Правоохоронці шукають її дитину, яка теж була у зоні стихійного лиха. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

Внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові загинула українка. Тривають пошуки її дитини, яка також знаходилася в місці трагедії.

Українське посольство в Грузії вже встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла.

Також українські дипломати перевіряють, чи не було інших українців у курортному селищі Шові, де стався потужний зсув ґрунту.