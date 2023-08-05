Рятувальники Рівненщини та Волині провели спільні навчання на водосховищі. Задіяли новітню техніку, якої ще до війни навіть і не мали. Усе, кажуть, заради порятунку людей на воді. Адже дехто навіть попри війну забув про власну безпеку. Лише цьогоріч на водоймах загинуло вже понад шістсот українців. За вишколом рятувальників спостерігали мої колеги. Які сценарії відпрацювали - розкаже Сніжана Сидорук.

Човен рятувальників мчить по Хрінницькому водосховищу. На середині водойми, за легендою навчань, перекинувся надувний атракціон "Банан". П'ятеро відпочивальників опинилися у воді.

Олександр Іщенко, заступник начальника групи рятувальних робіт ГУ ДСНС в Рівненській обл. :

Можем вмістити в катер 12 чоловік, 12 осіб. Це включно з водієм. Ним можна користуватися тільки на великих водоймах.

Тих, хто втрималися на поверхні - витягають у човен. Працюють у спеціальних гідрокостюмах.

Микола Антонюк, начальник рятувального відділення ГУ ДСНС України в Рівненській обл. :

Цей костюм ст-1000 він дуже ефективний для рятування людей на такій водоймі, тільки є взаємодія з водою - він надувається і рятувальника виштовхує наверх.

Зниклих - шукають водолази. Усіх потерпілих доправляють до берега. Там передають медикам.

У такий же спосіб рятують і людей, які перекинулися на катамарані та чоловіка, якого віднесло далеко від берега на надувному матраці. Йому з дрона спустили рятувальний жилет.

Там, де для порятунку людей неможливо дістатися катером - задіяли український всюдихід "Богун". Машина не лише долає бездоріжжя, а й плаває.

Юрій Михайлюк, водій ГУ ДСНС України у Волинській обл. :

Вона використовуються, де є багато підтоплення. Вона може перевозити по воді особовий склад - п'ять чоловік, може перевозити потерпілих, доставку харчів, медикаментів.

На "Богуні" врятували керманича, який з необережності злетів у водойму. З машини вилилося мастило.

Андрій Похила, рятувальник ГУ ДСНС України у Рівненській обл. :

Задача була поставлена така, щоб врятувати потерпілого з автомобіля і передати його медичній службі. Там надати першу домедичну допомогу. Оце обвалування, щоб мастило не розповсюдилось дальше.

Авто з водойми витягли за допомогою спеціальної аварійно-рятувальної машини.

Богдан Гарбузюк, водій ГУ ДСНС України у Рівненській обл. :

Це в нас розтискач - він гідравлічний. Ним можна розтиснути метал. Це в нас різак гідравлічний, домкрат гідравлічний і також, якщо важко, наприклад, підійти до автомобіля ще є домкрат електричний.

Такі сценарії порятунку на воді відпрацювали спільно рятувальники Рівненщини та Волині. Випробовували новітню техніку, яка з'явилася у підрозділах від європейських партнерів.

Олег Панюк, т.в.о. начальника ГУ ДСНС України у Рівненській обл. :

Ви бачили, які є оперативні швидкі катер, яких у нас просто не було. Забезпечили уже самим необхідним і новим устаткуванням, обладнанням, в тому числі і рятувальними костюмами у воді.

Навчання пройшли на одному з найбільш популярних місць відпочинку - Хрінницькому водосховищі. За сезон його відвідують тисячі українців. Штучна водойма розташована у двох областях. Тож такі тренування посилюють готовність Служб порятунку і до інших надзвичайних ситуацій, певні у військовій адміністрації.

Віталій Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації:

Ми розуміємо, що Хрінницьке водосховище також має греблю і ми маємо розуміти, що наші співробітники ДСНС і взагалі весь сектор оборони має бути готовий до викликів, які змінюються щодня. Виклики, які ми долали на Каховській ГЕС, ми розуміємо, що можуть бути і на Рівненщині, і на інших територіях.

У цьому році в Україні на водоймах вже загинуло понад шістсот людей. І купальний сезон ще триває. Тож рятувальники закликають відпочивальників бути обачними і пам'ятати, що вода помилок не пробачає.