На Закарпатті відбулися змагання серед рятувальників [ Редагувати ]
На Закарпатті відбулися змагання серед рятувальників. Пожежно-прикладний спорт розвивається у світі вже 86 років, а в Україні його активно підтримують з початку Незалежності. На цьогорічному Всеукраїнському кубку окрім чоловічих команд - вперше брали участь і жіночі.
З'їхалися з різних куточків країни, аби поборотися за першість та можливість представляти збірну України на Європейських чемпіонатах. Як вогнеборці долали естафету з першкодами - бачила Ірина Ковальчук.
Швидкість, спритність, витривалість, рівновага та майстерність - це ті здібності, які потрібні вогнеборцям, аби подолати естафету з перешкодами.
Змагання за Кубок України з пожежно-прикладного спорту - у розпалі. У прямому сенсі цього слова! ДСНСники з усіх куточків країни з'їхалися, аби поборотися за першість. Цьогорі змагаються 22 чоловічі команди по 9 рятувальників у кожній.
Андрій Фіялко, учасник команди з Київської області:
Нормально! Головне, без травм! Та всі етапи важкі по-своєму! Нада, щоб було трудолюбіє у людини. Фізичну форму допомагає тримати. Не дивлячись, що війна, находять можливість - проводять на Закарпатті всі змагання.
Анатолій Блашко, учасник команди з Дніпропетровської області:
Для новачків це, звичайно, тяжко починати штормову драбину - це технічний вид спорта. Десь треба два роки тренуватися, добавляє працівнику ДСНС моторики, уваги, швидкості, а це все дуже потрібно на пожежах!
Готуються до старту і дівчата. Цьогоріч вперше участь у всеукраїнських змаганнях беруть 15 жіночих команд. У кожній по 5 рятувальниць. Кажуть, ніяких поблажок - боротьба на рівні з чоловіками!
Валерія Гальченко, учасниця команди із Запорізької області:
Абстрагують від усієї ситуації - я із Запоріжжя, там ситуація не найкраща. Ми проїхали через всю Україну, щоб позмагатися, змінити обстановку, щось нове побачити. Кожен етап дуже важкий, тому що бігти домік - дуже складно, бо є велика можливість отримати травму.
Ірина Миронюк, учасниця команди із Житомирської області:
Налаштовані показати тут роботу, на яку готувалися у себе вдома в Житомирській області. Ці змагання піднімають дух спортсменів, люди бачать, що спортсмени розвиваються, не стоять на місці. Вважаю, що такі змагання треба проводити!
А готувалися спортсмени ретельно та відповідально. Тренувалися цілий рік.
Олександр Носок, тренер команди із Житомирської області:
В основі - легка атлетика. Тренувальний процес - кожного дня по 3-4 години. Так підводим наших спортсменів до основних стартів. Що найважче? Пересилити самих себе і показати достойний результат!
Майже три сотні спортсменів два дні змагалися за першість. Проте важливим є і особистий результат, він вплине на формування збірної України, яка представлятиме країну на Кубку Європи.
Ігор Ущапівський, головний суддя змагань:
Перший - піднімання штурмової драбини на 4 поверх навчальної вежі, подолання 100-метрової смуги з перешкодами. Відпрацьовуються різні етапи і буде ще проведено бойове розгортання - заливання мішеней від мотопомпи.
Для жіночих команд, кажуть судді, завдання такі ж як і для чоловічих. Проте деяке послаблення все ж запровадили.
Ігор Ущапівський, головний суддя змагань:
Враховуючи, що тільки починаємо розвивати жіночий спорт, тому будуть бігти тільки пожежну естафету.
Пожежно-прикладний спорт - це про мотивацію до вдосконалення майстерності. А ще командний дух, де всі стають одним цілим. Адже від їхньої злагодежності часто залежать диття людей.
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