Ворожі безпілотники - неабияка загроза для військової техніки та й позицій українських бійців на фронті. Полювати на російські дрони нашим захисникам неба допомагають зенітно-ракетні комплекси.

Кореспонденти Військового телебачення завітали на позиції зенітників.

Дрони-камікадзе, розвідувальні безпілотники, літаки та вертольоти... Протистояти загрозі з повітря - завдання екіпажу, зокрема, й цієї зенітної установки.

Данило Панасюк - кореспондент Військового телебачення України:

Сьогодні працюємо з ЗУ 23- 2 - це ще радянська зенітна установка, створена для знищення повітряних цілей, таких як гелікоптери та літаки, але зараз здебільшого її використовують для знищення бпла типу Орлан, ланцет та Зала - це розвідувальні дрони російські, що коригують ситуацію на полі бою. Ланцет - це саме баражуючий боєприпас, простою мовою, дрон з вибухівкою, який шукають ціль та знищує прямо на полі бою.

Що швидше та що вище летить повітряна ціль, то складніше на неї полювати - каже навідник Євген. Натомість є і плюси - зазвичай дрони, можна не лише побачити в небі, а ще й почути заздалегідь.

Євген - військовослужбовець Збройних сил України:

Тут в нас зала, в основному Орлани. Декілька раз працювали по Орлану, коли більш низьку зараз всьо, хороша погода в таку погоду, вони нижче 2,5 - 3000 немає сенсу, в них дуже хороший камери, вони з 5000 роздивляться, які в вас цигарки.

Найнебезпечнішим наші бійці називають російські "Ланцети", які зазвичай полюють на нашу важку броньовану техніку. Безпілотник може розвивати швидкість у небі до 300-сот кілометрів за годину!

Андрій - військовослужбовець Збройни сил України:

Зала і Орлан 10 - ну буває ланцети вони ж так же само супроводжують зали або Орлан летить вище ланцет нижче, і тепер він його коректує. Ланцет баражиючий боєприпас.. - Давайте пояснимо, баражуючий боєприпас це він чим небезпечний? - Це безпілотник з вибухівкою, який ну не розвідувальні цілі, а він летить знаходить ціль і в той.. Ту ціль і детонує.

Данило Панасюк - кореспондент Військового телебачення України:

По рації зараз з іншої позиції повідомляють про Ланцет в повітрі на відстані 700 метрів від землі. Зараз чекаємо, можливо, буде пролітати над нами, готові до відпрацювання по повітряній цілі, зараз ідемо в бліндаж, тому що може бути артилерійський обстріл. Побачимо.

Останнім часом росіяни досить часто запускають безпілотники в бік наших позицій, кажуть українські бійці. А тому наголошують - втрачати пильність не можна ні на хвилину.