У США схвалили перший препарат від післяпологової депресії [ Редагувати ]
Управління з контролю за якістю харчових продуктів та ліків (FDA) США схвалило перші ліки у формі таблеток для лікування післяпологової депресії. Про це повідомило AP.
Препарат Zurzuvae розроблений компанією Sage Therapeutics. За інструкцією, його слід приймати один раз на добу впродовж 14 днів за тяжкої депресії, спричиненої пологами або вагітністю.
Дозвіл видано після двох етапів клінічних досліджень і випробувань. У жінок, які приймали препарат від чотирьох до шести тижнів, зафіксували полегшення симптомів постродової депресії, порівняно з тими, хто приймав плацебо.
Раніше Sage Therapeutics розробила аналогічний препарат для використання у лікарнях у вигляді ін'єкцій. Його вводять внутрішньовенно впродовж трьох днів. У 2019 році американський регулятор схвалив цей препарат, однак він не користувався попитом через вартість - $34 тис.
Нагадаємо, на початку липня у США схвалили ліки проти хвороби Альцгеймера - Leqembi, розроблені японською фармкомпанією Eisai та американською Biogen.
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