Важкі бої на Бахмутському напрямку тривають. Сили оборони намагаються обійти окуповане та знищене росіянами місто з флангів та видавити звідти ворога. Окупанти це розуміють і постійно контратакують, тому запеклі сутички на околицях міста відбуваються буквально за кожен метр української землі. Як сили оборони нищать рашистів - дивіться далі в ексклюзивному матеріалі Станіслава Кухарчука.

Ніч під Бахмутом! На передовій - це час переміщень. Тільки під прикриттям темряви тут можна відносно безпечно зайти та вийти з позицій. Нічним маскуванням користуємось і ми - дорога не близька та небезпечна.

Аби не збитись зі шляху, потрібно завжди тримати в полі зору того, хто попереду. Куди і на що наступаєш у темряві можна тільки здогадуватись.

Так само, ховаючись у темряві, на позиціях бійці 28 бригади імені Лицарів Зимового Походу укріплюють свої бліндажі та окопи. Тутешні посадки буквально викошені артилерією, тому непомітно вдень такі роботи провести нереально. Про близкість до ворога тут нагадує стрілецький бій неподалік, та російські дрони над головою.

Панування росіян в небі під Бахмутом доволі відчутне. На спостережних постах ситуація напружена - пара російських гелікоптерів кружляє десь зовсім поряд.

Все, що зараз відбувається на цьому напрямку, важко назвати навіть Пеклом. Чим ближче до світанку, тим активніше працює артилерія та ворожі дрони.

Та попри все, як годиться справжньому одеситу, Володимир на позитиві. Бадьорості й оптимізму йому додає працююча неподалік наша самохідна артустановка.

Володимир - військовослужбовець 28 ОМБР імені Лицарів Зимового Походу:

Ситуация тяжелая, но держимся …ну …Одесса рулит - все нормально, все в порядке. Страшновато, что дронылетают, прячемся, сташновато, когда что-то потяжелее прилетает …ооо це від союзників - це касєтка. Касєтка …хороша штучка да.

Вже на світанку ми розуміємо, що знаходимось на позиціях, де ще місяць тому стояли росіяни. Сліди їхньої присутності скрізь - від протигазів, форми, до хаотично розкиданих смітників із коробками від сухпаїв.

Станіслав Кухарчук – кореспондент:

Ну ось …ці позиції зимою-весною цього року переходили з рук в руки, як бачите, тут знаходились росіяни і от з колишніх позицій Збройних сил росіян вже довелось вибивати. Ну от бачите, як вони не люблять, коли їх вибивають звідси і вичищають українську територію.

Наслідки боїв просто жахають. І вони, на жаль, тут ще не скінчились, каже Едуард. В його словах - біль і смуток за загиблими побратимами.

Едуард - військовослужбовець 28 ОМБР імені Лицарів Зимового Походу:

Здійснюються наступальні дії …тяжко, але помаленьку наші підрозділи просуваються вперед …кажуть, що контрнаступ - це так легко?….ні , контрнаступ - це дуже тяжко, забирає багато життів наших військовослужбовців. Не може бути марно, ми звільняємо …оооо дрончик , але наший.

Так боєць із позивним Алєс відстежує рух на ділянці фронту, яку займає його підрозділ. Попри тиск з боку українського війська, росіяни постійно намагаються контратакувати - важкі бої ідуть за кожен метр.

Позивний Алес - військовослужбовець 28 ОМБР імені Лицарів Зимового Походу:

Ну вони намагаються сюди зайти? Да? У них через день тут попитка штурма, если не каждий день.

Від атак до оборони - і так вже майже два місяці наші військові намагаються взяти окупований Бахмут в кліщі. Головну роль у цьому пекельному бойовищі відіграє артилерія.

Цього разу ціллю розрахунку важкого міномету, яким командує Володимир, став російський склад із харчами. Основна мета таких нальотів - знесилити угрупування окупантів.

Володимир - військовослужбовець 28 ОМБР імені Лицарів Зимового Походу:

Періодично прострілюємо ми та хлопці з інших підрозділів, щоб не давати їм змогу доставляти її до передка. Голодний солдат - це тільки в совєтскій армії голодний солдат може воювати, якщо ти не поїв троє суток, то тобі не сильно хочеться воювати …на собі перевіряв, так що знаю.

Від важких боїв і втрат хлопці втомлені і змарнілі, але впевнені у своїй перемозі.