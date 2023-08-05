Японія стала другою чвертьфіналісткою жіночого чемпіонату світу з футболу [ Редагувати ]
Японія стала другою чвертьфіналісткою жіночого чемпіонату світу з футболу. У матчі 1/8 фіналу в групі D представниці Країни вранішнього Сонця обіграли Норвегію з рахунком 3:1.
В останньому турі японки обіграли іспанок, тож закінчили виступи з трьома перемогами. У матчі проти Норвегії Японія боролася за перший за 12 років чвертьфінал чемпіонату світу. Норвежки могли вдруге поспіль потрапити до вісімки найкращих команд.
- Японія - Норвегія 3:1
- Голи: Енген, 15 (автогол), Сімідзу, 50, Міязава, 81 - Рейтен, 20
У чвертьфіналі Японія зіграє проти переможниці протистояння Швеція - США, що відбудеться у неділю, 6 серпня.
Напередодні Іспанія розтрощила Швейцарію (5:1) та стала першою чвертьфіналісткою жіночого чемпіонату світу з футболу. Це найкращий результат в історії збірної.
У чвертьфіналі Іспанія зіграє проти переможниці пари Нідерланди - ПАР (матч відбудеться у неділю, 6 серпня).
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