У Саудівській Аравії стартувало міжнародне обговорення української формули миру. У Джидді радники керівників майже 40 країн, зокрема Індії, Бразилії і Китаю упродовж двох днів дискутуватимуть про те, як імплементувати 10 пунктів мирного плану Володимира Зеленського.

Представники Києва намагатимуться переконати країни Глобального Півдня, котрі досі з позиції холодного нейтралітету спостерігали за перебігом російсько-української війни, у тому, що справедливий мир - вигідний і їм.

Чого очікувати від цієї зустрічі? З'ясовувала Ольга Жидецька.

Доля мільйонів людей в різних куточках планети безпосередньо залежить від того, наскільки швидким буде світ у реалізації Формули миру. Цю думку українська делегація намагатиметься донести на зустрічі в Джидді.

Форум, що стартував сьогодні, відбувається на рівні радників перших осіб держав, більшість з яких представляють так званий Глобальний Південь, тобто Африку, Азію, Латинську Америку. І це має велике значення - підкреслив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, Президент України:

Дуже важливо, що світ бачить: "Справедливе й чесне завершення російської агресії дасть користь усім у світі. Звільнення української землі від окупантів - це відновлення повної поваги до міжнародного права й Статуту ООН. Ліквідація всіх створених росією загроз українській та глобальній безпеці - це повернення спокою міжнародним відносинам і стабільності глобальному життю.

Експерти наголошують: зустріч у Джидді - це не перемови про закінчення російсько-української війни (власне тому на них і не звали росії). Це узгодження бачення України та інших учасників зустрічі шляхів врегулювання нинішньої ситуації та обговорення можливих механізмів забезпечення міжнародної безпеки у майбутньому.

Володимир Фесенко, політолог:

У формулі миру президента Зеленського йдеться не тільки про нашу позицію щодо завершення війни. Йдеться про глобальну продовольчу безпеку, про глобальну екологічну безпеку, про глобальну енергетичну безпеку, про повернення міжнародного права. І оце вже відповідає інтересам і країн Глобального Півдня. От тут можна шукати точки дотику.

В офісі президента пояснили - розуміють наскільки різні позиції учасників форуму, тому запропонують їм розподілити відповідальності між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у якомусь окремому з десяти пунктів Мирного плану Києва.

Що можна буде вважати позитивним результатом зустрічі? Мета максимум - підготувати підгрунтя до власне мирного саміту на найвищому рівні вже цієї осені і на ньому виробити консолідовану позицію, з якою тиснути на росію. Це цілком можливо - вважає очільник української делегації Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:

Ми все-таки хочемо вийти, щоби всі погодились про можливість установчого пісфул саміту на рівні лідерів. Ну найбільш гірша пропозиція була провести такий саміт до кніця року. Ну тобто це в такому… (показує) Але нас це не влаштовує, ми хочемо якомога раніше.

Щоправда, - і про це говорять навіть самі учасники, зокрема США, - гучних заяв після форуму у Джидді очікувати не варто. Втім, експерти впевнені - навіть якщо засідання не закінчиться ухваленням спільних документів - сам факт зустрічі в такому форматі важливий.

Аманда Пол - старша аналітикиня Центру європейської політики (EPC):

Це добра нагода для президента Зеленського продовжити будувати відносини після відвідин зустрічі Арабської ліги раніше цьогоріч. Це нагода презентувати та оновити іформацію про те, що відбувається в контеексті російсько-української війни, а також презентувати свої 10 пунктів мирного плану та дати учасникам краще розуміння наслідків війни.

Одним з найобговорюваніших питань щодо представництва було - чи підтримає захід Пекін? Бо минулу зустріч там проігнорували. І ось напередодні стало відомо, що так - КНР відрядить до Джидди урядового спец-представника Лі Хуея. Це рішення наше МЗС назвало "суперпроривом". По суті, воно означає, що Китай - як і інші понад три десятки учасників форуму - готові слухати Київ. А отже з нашою позицією рахуватимуться.

Володимир Фесенко, політолог:

І зустріч в Саудівській Аравії, і підготовка глобального саміту миру, і участь Китаю на зустрічі в Саудівській Аравії, усе це свідчення того, що українські мирні ініціативи поступово активно просуваються. І це теж підтвердження активної субʼєктної позиції україни в міжнародній політиці.

ЄС та США також беруть участь у зустрічі в Джидді, однак свідомо поступаються лідерством у перемовах Україні. Прагнуть, щоби інші учасники почули Київ. Окрім того, вочевидь не хочуть, щоби країни Глобального півдня, які здебільшого мають непросте колоніальне минуле, сприймали запропонований мирний план як спробу колективного Заходу навʼязати їм своє бачення.