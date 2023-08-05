У Саудівській Аравії розпочався саміт щодо української "формули миру" без участі росії (відео) [ Редагувати ]
У саудівській Джидді стартували дводенні переговори радників з нацбезпеки та політичних радників майже 40 країн. На зустрічі Україна представлятиме свою "формулу миру.
росія на переговори не запрошена, але її проінформують про результати. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив Валентин Гладких, політолог і експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна".
росія намагається представити війну в Україні як конфлікт між росією та колективним заходом. І намагається згуртувати навколо себе всі антизахідні тенденції... Тому дуже важливо для нас продемонструвати, що позицію Україну підтримує не лише колективний захід, а й інші країни....
Зустріч у Джидді - спроба ЄС та США консолідувати міжнародну підтримку української ініціативи.
В українській "формулі миру" йдеться про ядерну, енергетичну та продовольчу безпеку, звільнення полонених та депортованих, виконання статуту ООН щодо територіальної цілісності України.
Також у плані прописано виведення російських військ, припинення боїв, "повернення справедливості", недопущення подальшої ескалації та фіксація закінчення конфлікту.
Україна намагається сформувати цю "формулу миру" не як таку, що вигідна лише Україні, а всім учасникам міжнародних відносин. Тому що починається з продовольчої безпеки. Це важливо для держав, які мають проблеми зі створенням продовольства і залежать від глобального ринку...
Ядерна безпека, як пункт українського мирного плану. Чи ядерна безпека актуальна лише для України чи актуальна для всього світу?
...Мирний план Зеленського - мирний план України - це ООНоцентрична модель світу, бо йдеться про повагу дло територіальної цілісності та територіального суверенітету.
Треба доносити, що стосунки України та росії - це стосунки колонізатора, того хто утискав, принижувава, нищив і хотів стерти з лиця землі український народ.
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