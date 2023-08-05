У саудівській Джидді стартували дводенні переговори радників з нацбезпеки та політичних радників майже 40 країн. На зустрічі Україна представлятиме свою "формулу миру.

росія на переговори не запрошена, але її проінформують про результати. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив Валентин Гладких, політолог і експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна".

росія намагається представити війну в Україні як конфлікт між росією та колективним заходом. І намагається згуртувати навколо себе всі антизахідні тенденції... Тому дуже важливо для нас продемонструвати, що позицію Україну підтримує не лише колективний захід, а й інші країни....

Зустріч у Джидді - спроба ЄС та США консолідувати міжнародну підтримку української ініціативи.

В українській "формулі миру" йдеться про ядерну, енергетичну та продовольчу безпеку, звільнення полонених та депортованих, виконання статуту ООН щодо територіальної цілісності України.

Також у плані прописано виведення російських військ, припинення боїв, "повернення справедливості", недопущення подальшої ескалації та фіксація закінчення конфлікту.