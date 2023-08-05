Створити демілітаризовану зону біля Запорізької АЕС закликає міжнародна організація "Лікарі світу за запобігання атомній війні". Її фахівці спільно з експертами австрійського інституту безпеки та ризиків проаналізували, якими можуть бути наслідки катастрофи на окупованій росіянами станції. Результати дослідження презентували на прес-конференції Відні. Подробиці - дивіться далі.

Територія радіусом до 30 кілометрів навколо Запорізької АЕС буде настільки забруднена цезієм, що доведеться створити зону відчуження. Крім України, постраждають білорусь, росія та Молдова. У зоні ризику і п'ять країн Євросоюзу - Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія та Румунія. Це - висновки міжнародних експертів, які за допомогою наукової моделі спрогнозували можливі наслідки вибуху на Запорізькій атомній станції.

Чарльз Джонсон, програмний директор організації "Лікарі світу за запобігання атомній війні":

Атомна станція на цій війні стала зброєю, якщо хочете, заздалегідь закладеною брудною бомбою, яка становить небезпеку для мільйонів людей в Україні, сусідніх країнах і всій Європі. Її безпека стала розмінною монетою у цій війні. Ми вважаємо, що право на захист від радіоактивного забруднення є базовим і не підлягає обговоренню.

Наслідки катастрофи на найбільшій атомній станції в Європі - кажуть експерти - будуть катастрофічними. Їх відчують навіть люди, які живуть за тисячі кілометрів від України.

Анжеліка Клауссен, віце-президент європейського філіалу організації "Лікарі світу за запобігання атомній війні":

Забруднення повітря і особливо ґрунту, забруднення харчового ланцюга. Я нагадую вам, що коли цезій-137 потрапляє в ґрунт або, як це було після аварії у Фукусімі, в Тихий океан, то це впливає на рибу і на весь харчовий ланцюг в океані. І це, звичайно, впливає на харчовий ланцюг і на землі, тому що тварини їдять забруднену їжу.

Ніколаус Мюллнер, експерт австрійського інституту безпеки та ризиків:

Будуть обмеження щодо використання землі для сільського господарства. Радіоактивні речовини будуть накопичуватися в грибах, їх не можна буде збирати. Доведеться перестати вживати м'ясо оленів, які харчуються тими грибами.

Автори дослідження звернулися до країн-учасниць договору про нерозповсюдження ядерної зброї з вимогою зробити все, щоб попередити катастрофу.

Чарльз Джонсон, програмний директор організації "Лікарі світу за запобігання атомній війні":

Ми вважаємо іронією долі те, що кілька країн, які рішуче підтримують мирне використання атомної енергії, у цьому випадку не зайняли жодної позиції. Ця бездіяльність загрожує майбутньому атомної енергетики, оскільки катастрофа на ЗАЕС підірве бажання будь-якої країни розміщувати такі вразливі об'єкти без чіткої міжнародної угоди, яка б забороняла їх атакувати.

Про те, що росія планує підірвати Запорізьку АЕС, Україна попереджає світ вже кілька місяців. За даними розвідки, росіяни замінували станцію, яка знаходиться під їх контролем з березня минулого року. Станцію кілька разів відвідували і експерти МАГАТЕ. На дахах енергоблоків та машинних залах - нічого підозрілого не побачили. Але виявили протипіхотні міни на перифирії АЕС.