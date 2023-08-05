Китай може стати одним з гарантів безпеки України, однак лише після повного припинення бойових дій і переформатування політичної влади в росії.

Водночас Пекін не хоче, щоб за рахунок послаблення росії посилились його геополітичні опоненти. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив Валентин Гладких, політолог і експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна".