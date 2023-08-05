Китай не хоче посилення геополітичних опонентів за рахунок послаблення росії - Гладких (відео) [ Редагувати ]
Китай може стати одним з гарантів безпеки України, однак лише після повного припинення бойових дій і переформатування політичної влади в росії.
Водночас Пекін не хоче, щоб за рахунок послаблення росії посилились його геополітичні опоненти. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив Валентин Гладких, політолог і експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна".
росія продовжуватиме качати тему ядерного удару, оскільки зайшла в тунель, грубо кажучи. І опцій не так багато, як вийти з цієї ситуації...
Нинішній російський політичний режим путінський, він намагається ототожнити своє майбутнє з майбутнім політичної держави. Насправді це не тотожні речі. Нагадаю, що поразка Третього рейху стала передумовою для виникнення нинішньої ФРН - розвиненої демократичної держави з високим рівнем життя.
Китай насправді побоюється однієї речі. Він не хоче, щоб за рахунок послаблення росії посилились його геополітичні опоненти. Але Китай точно не зацікавлений у посиленні росії. Бо Китай прекрасно розуміє, що в багатьох аспектах стосунки Китаю та росії є, м'яко, кажучи суперечливими...
У нас, нажаль, достатньо хибно розуміють поведінку Китаю і скидається, нібито вони там підтримують росію. Вони підтримують настільки, наскільки це не дозволить за рахунок росії посилитись іншим...
Дискусія точиться про те, яким буде майбутнє світу без путінського режиму - це однозначно.
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