Російські окупанти несуть величезні втрати на Півдні у Запорізькій області. Про це свідчить збільшення кількості мобільних крематоріїв. Зокрема крематорій в Мелітополі працює майже цілодобово. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Сьогодні гаряче на тимчасово окупованому Півдні, сьогодні вчергове ліквідовуються ворожі позиції, можна сказати, у фронтовому Токмаку. Декілька годин тому прозвучали чергові вибухи на півдні в Токмаку, де є величезне скупчення ворожого як гарматного м'яса, складів боєприпасів, ворожої техніки.

Але якщо взяти в цілому тиждень, який закінчується, то в усіх населених пунктах, які ворог вважав своїм тилом, було надгаряче для нього, по-літньому, по-південному.

Наприклад, у Мелітополі в центрі міста в середу пролунав вибух там, де знаходились окупанти. Між Бердянськом та Приморськом в одному з селищ було ліквідовано склад боєприпасів, який детонував щонайменше три години. І ці вибухи продовжуються як у Михайлівці, так і Василівці.

Ще одним підтвердженням того, що ворог несе втрати на Півдні, є те, що вони збільшують кількість своїх мобільних крематоріїв. Раніше ми говорили, що вони були в Токмаку, потім вони з'явилися в Бердянську і Мелітополі.

І от сьогодні мешканці Мелітополя повідомляють про те, що крематорій в Мелітополі працює майже цілодобово. Тож це означає, що кількість втрат, які несе ворог, вона надвелика. Адже раніше вони працювали лише вночі. А наразі працюють 24/7. Що цікаво, розмістили його у безпосередній близькості від військового шпиталю.

Два (крематорії - ред.) знахолться в Токмаку, один - на хлібній базі, інший на території промислового підприємства. Третій знаходиться в Бердянську, ймовірно на території порту. Четвертий знаходиться в Мелітополі на базі дитячого санаторію , який ворог захопив і переобладнав у свій військовий шпиталь.