Крематорій в Мелітополі працює майже цілодобово: Федоров розповів про втрати окупантів на Півдні (відео) [ Редагувати ]
Російські окупанти несуть величезні втрати на Півдні у Запорізькій області. Про це свідчить збільшення кількості мобільних крематоріїв. Зокрема крематорій в Мелітополі працює майже цілодобово. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Сьогодні гаряче на тимчасово окупованому Півдні, сьогодні вчергове ліквідовуються ворожі позиції, можна сказати, у фронтовому Токмаку. Декілька годин тому прозвучали чергові вибухи на півдні в Токмаку, де є величезне скупчення ворожого як гарматного м'яса, складів боєприпасів, ворожої техніки.
Але якщо взяти в цілому тиждень, який закінчується, то в усіх населених пунктах, які ворог вважав своїм тилом, було надгаряче для нього, по-літньому, по-південному.
Наприклад, у Мелітополі в центрі міста в середу пролунав вибух там, де знаходились окупанти. Між Бердянськом та Приморськом в одному з селищ було ліквідовано склад боєприпасів, який детонував щонайменше три години. І ці вибухи продовжуються як у Михайлівці, так і Василівці.
Ще одним підтвердженням того, що ворог несе втрати на Півдні, є те, що вони збільшують кількість своїх мобільних крематоріїв. Раніше ми говорили, що вони були в Токмаку, потім вони з'явилися в Бердянську і Мелітополі.
І от сьогодні мешканці Мелітополя повідомляють про те, що крематорій в Мелітополі працює майже цілодобово. Тож це означає, що кількість втрат, які несе ворог, вона надвелика. Адже раніше вони працювали лише вночі. А наразі працюють 24/7. Що цікаво, розмістили його у безпосередній близькості від військового шпиталю.
Два (крематорії - ред.) знахолться в Токмаку, один - на хлібній базі, інший на території промислового підприємства. Третій знаходиться в Бердянську, ймовірно на території порту. Четвертий знаходиться в Мелітополі на базі дитячого санаторію , який ворог захопив і переобладнав у свій військовий шпиталь.
по темі
Американські касетні боєприпаси, які почали застосовувати українські артилеристи, суттєво підвищать рівень винищення живої сили й ушкодження техніки ворога. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив військовий аналітик Петро Черник
Два судна рф за два дні було підбито морськими дронами. А кількома годинами раніше окупаційна влада рф повідомила про чергову атаку водними безекіпажними катерами по бухті Севастополя.
У саудівській Джидді стартували дводенні переговори радників з нацбезпеки та політичних радників майже 40 країн. На зустрічі Україна представлятиме свою "формулу миру. росія на переговори не запрошена, але її проінформують про результати
Полювати на російські дрони нашим захисникам неба допомагають зенітно-ракетні комплекси.
Сили оборони успішно протидіють противнику. Анатолій Журавльов дізнавався - як живуть наші захисники північного кордону і як дають відсіч непроханим гостям.